ബിക്കാനീർ: പോർമുഖത്ത് ആറുപതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കരുത്തുപകർന്ന മിഗ് -21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിക്കാനീറിലെ നാൽ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതീകാത്മക വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ്ങാണ് മിഗ് -21 വിമാനം അവസാനമായി പറത്തിയത്. റഷ്യന് നിര്മ്മിത യുദ്ധവിമാനമായ മിഗ് -21 1964 -ലാണ് ഇന്ത്യന് വ്യോസേനയ്ക്കായി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമശക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മിഗ്-21 പിന്നീട് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറി. അവസാന പറക്കലിന് ശേഷം മിഗ് -21-നെക്കുറിച്ച് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ് സംസാരിച്ചു. ''ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ പടക്കുതിരയായിരുന്നു മിഗ്-21.
1964-ല് സേനം ആരംഭിച്ച മിഗ് ഇത്രയും കാലം അതു തുടര്ന്നു. മിഗ്-21ൽ ഞാൻ ആദ്യമായി പറന്നത് 1985-ലായിരുന്നു. കഠിനമായ പരിശീലനം ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും പറക്കാൻ ലളിതവും എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു വിമാനമായിരുന്നുവത്''- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1971-ലെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ വിമാനം തിളക്കമാര്ന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. പോര്മുഖങ്ങളില് ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിച്ച മിഗ് നിരവധി പൈലറ്റുമാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ഇത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ പ്രതിഫലദായകവുമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്ത്, വ്യോമസേന ഈ വിമാനം നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പകരമെത്തുന്നത് തേജസ്
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച തേജസാണ് മിഗിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനാവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, തദ്ദേശീയ ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് (എൽസിഎ) തേജസ് മിഗ്-21ന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മിഗ്-21 ന് പകരക്കാരനായാണ് തേജസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറുതും ചടുലവുമാണ്. കൂടാതെ മിറാഷില് നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതുമാണ്. തേജസ് എംകെ-2, റാഫാൽ, സുഖോയ്--30 ഫ്ലീറ്റ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം, ഇത് വ്യോമസേനയുടെ ഭാവി പോരാട്ട ശക്തിയുടെ കാതലായി മാറും," അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
അവസാനം വീഴ്ത്തിയത് എഫ്- 16
ഏകദേശം എല്ലാ തലമുറയില് പെട്ട യുദ്ധവിമാനങ്ങളേയും മിഗ് - 21 വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യോമസേനാ വക്താവ് വിങ് കമാന്ഡര് ജയ്ദീപ് സിങ് പഞ്ഞു. മിഗിന്റെ അവസാന കില്ലിങ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ എഫ്- 16 ആണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഏകദേശം എല്ലാ തലമുറ വിമാനങ്ങളെയും വെടിവച്ചിട്ട ചരിത്രമാണ് മിഗ്-21ന് ഉള്ളത്. അവസാനത്തേത് എഫ്-16 ആയിരുന്നു. 1971-ലെ യുദ്ധത്തിൽ എഫ്-104 വിമാനങ്ങളും മിഗ് തകര്ത്തു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന മിഗ്-21 പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ച രീതി പോലെ,
ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യോമസേനയും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ചണ്ഡീഗഡിലാണ് മിഗ്-21ന്റെ ആദ്യത്തെ 28 സ്ക്വാഡ്രൺ സ്ഥാപിതമായത്. മിഗ്-21 ആദ്യത്തെ സൂപ്പർസോണിക് വിമാനമായതിനാൽ, സ്ക്വാഡ്രണിനെ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർസോണിക്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്" - ജയ്ദീപ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
2019 ഫെബ്രുവരി 27-ന് ഇന്ത്യ ബാലകോട്ട് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു എഫ്- 16 ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടിക്ക് ശ്രമിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരിനു മുകളിലുള്ള വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ എഫ്-16 വിമാനം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. എന്നിരുന്നാലും, അഭിനന്ദന്റെ മിഗ്-21 ആക്രമണത്തിനിടെ തകർന്നിരുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതല് നിർമിക്കപ്പെട്ട സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങളിലൊന്ന്
രണ്ട് സ്ക്വാഡ്രണുകളിലായി 36 മിഗ്-21 വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയ്ക്കുള്ളത്. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സൂപ്പർസോണിക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളില് ഒന്നാണ് മിഗ്. അറുപതില് അധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 11,000-ലധികം മിഗ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ. എന്നാല് സാങ്കേതിക തകരാറുകളും രൂപകൽപ്പനയിലെ പിഴവുകളും ഇതിന് എക്കാലവും വെല്ലുവിളി തീര്ത്തിരുന്നു.
