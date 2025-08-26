ETV Bharat / bharat

അവസാന കില്ലിങ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ എഫ്‌-16; ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ 'പടക്കുതിര', ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് മിഗ്-21 - LEGACY OF IAF MIG 21

1964 -ലാണ് റഷ്യന്‍ നിര്‍മ്മിത യുദ്ധവിമാനമായ മിഗ് -21 ഇന്ത്യന്‍ വ്യോസേനയ്‌ക്കായി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമശക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മിഗ്-21 പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറി.

Wing Commander Jaideep Singh IAF bids farewell to MiG 21 മിഗ് 21 യുദ്ധവിമാനം latest news in malayalam
മിഗ് 21 (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read

ബിക്കാനീർ: പോർമുഖത്ത് ആറുപതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്‌ക്ക് കരുത്തുപകർന്ന മിഗ് -21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിക്കാനീറിലെ നാൽ എയർഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതീകാത്മക വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ്ങാണ് മിഗ് -21 വിമാനം അവസാനമായി പറത്തിയത്. റഷ്യന്‍ നിര്‍മ്മിത യുദ്ധവിമാനമായ മിഗ് -21 1964 -ലാണ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോസേനയ്‌ക്കായി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമശക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മിഗ്-21 പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറി. അവസാന പറക്കലിന് ശേഷം മിഗ് -21-നെക്കുറിച്ച് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ് സംസാരിച്ചു. ''ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പടക്കുതിരയായിരുന്നു മിഗ്-21.

1964-ല്‍ സേനം ആരംഭിച്ച മിഗ് ഇത്രയും കാലം അതു തുടര്‍ന്നു. മിഗ്-21ൽ ഞാൻ ആദ്യമായി പറന്നത് 1985-ലായിരുന്നു. കഠിനമായ പരിശീലനം ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും പറക്കാൻ ലളിതവും എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു വിമാനമായിരുന്നുവത്''- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Wing Commander Jaideep Singh IAF bids farewell to MiG 21 മിഗ് 21 യുദ്ധവിമാനം latest news in malayalam
മിഗ്-21 വിമാനത്തിന്റെ അവസാന ഔദ്യോഗിക പറക്കലിൽ വ്യോമസേനാമേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ് (ANI)

1971-ലെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ വിമാനം തിളക്കമാര്‍ന്ന പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. പോര്‍മുഖങ്ങളില്‍ ഫലപ്രാപ്‌തി തെളിയിച്ച മിഗ് നിരവധി പൈലറ്റുമാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ഇത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും വൈദഗ്‌ധ്യം നേടാൻ പ്രതിഫലദായകവുമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്ത്, വ്യോമസേന ഈ വിമാനം നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പകരമെത്തുന്നത് തേജസ്

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച തേജസാണ് മിഗിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനാവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, തദ്ദേശീയ ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് (എൽസിഎ) തേജസ് മിഗ്-21ന്‍റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മിഗ്-21 ന് പകരക്കാരനായാണ് തേജസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറുതും ചടുലവുമാണ്. കൂടാതെ മിറാഷില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതുമാണ്. തേജസ് എംകെ-2, ​​റാഫാൽ, സുഖോയ്‌--30 ഫ്ലീറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം, ഇത് വ്യോമസേനയുടെ ഭാവി പോരാട്ട ശക്തിയുടെ കാതലായി മാറും," അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

Wing Commander Jaideep Singh IAF bids farewell to MiG 21 മിഗ് 21 യുദ്ധവിമാനം latest news in malayalam
മിഗ്- 21 (ANI)

അവസാനം വീഴ്‌ത്തിയത് എഫ്‌- 16

ഏകദേശം എല്ലാ തലമുറയില്‍ പെട്ട യുദ്ധവിമാനങ്ങളേയും മിഗ് - 21 വീഴ്‌ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യോമസേനാ വക്താവ് വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ ജയ്‌ദീപ് സിങ് പഞ്ഞു. മിഗിന്‍റെ അവസാന കില്ലിങ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ എഫ്‌- 16 ആണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഏകദേശം എല്ലാ തലമുറ വിമാനങ്ങളെയും വെടിവച്ചിട്ട ചരിത്രമാണ് മിഗ്-21ന് ഉള്ളത്. അവസാനത്തേത് എഫ്-16 ആയിരുന്നു. 1971-ലെ യുദ്ധത്തിൽ എഫ്-104 വിമാനങ്ങളും മിഗ് തകര്‍ത്തു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന മിഗ്-21 പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ച രീതി പോലെ,

ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യോമസേനയും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ചണ്ഡീഗഡിലാണ് മിഗ്-21ന്‍റെ ആദ്യത്തെ 28 സ്ക്വാഡ്രൺ സ്ഥാപിതമായത്. മിഗ്-21 ആദ്യത്തെ സൂപ്പർസോണിക് വിമാനമായതിനാൽ, സ്ക്വാഡ്രണിനെ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർസോണിക്‌സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്" - ജയ്‌ദീപ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2019 ഫെബ്രുവരി 27-ന് ഇന്ത്യ ബാലകോട്ട് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു എഫ്‌- 16 ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ തിരിച്ചടിക്ക് ശ്രമിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്‌മീരിനു മുകളിലുള്ള വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ എഫ്-16 വിമാനം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. എന്നിരുന്നാലും, അഭിനന്ദന്‍റെ മിഗ്-21 ആക്രമണത്തിനിടെ തകർന്നിരുന്നു.

Wing Commander Jaideep Singh IAF bids farewell to MiG 21 മിഗ് 21 യുദ്ധവിമാനം latest news in malayalam
വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിഗ്- 21 വിമാനങ്ങൾ ബൈസൺ ഫോര്‍മേഷനില്‍ പറക്കുന്നു. (ANI)

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നിർമിക്കപ്പെട്ട സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങളിലൊന്ന്

രണ്ട് സ്ക്വാഡ്രണുകളിലായി 36 മിഗ്-21 വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്‌ക്കുള്ളത്. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സൂപ്പർസോണിക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മിഗ്. അറുപതില്‍ അധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 11,000-ലധികം മിഗ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ. എന്നാല്‍ സാ​ങ്കേതിക തകരാറുകളും രൂപകൽപ്പനയിലെ പിഴവുകളും ഇതിന് എക്കാലവും വെല്ലുവിളി തീര്‍ത്തിരുന്നു.

