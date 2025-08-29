ഡെറാഡൂണ്: ഇന്ത്യയിലെ 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ 179 ജില്ലകളിലുമായി 87,474 സജീവ ഉരുള്പൊട്ടല് മേഖലകളുണ്ടെന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്. കേരളത്തില് ഏകദേശം 13 ശതമാനത്തോളം ഉരുള്പൊട്ടല്, അല്ലെങ്കില് മണ്ണിടിച്ചില് സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജിഎസ്ഐ റിപ്പോർട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തില് 1395 മണ്ണിടിച്ചില് മേഖലകള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായും റിപ്പോർട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മണ്ണിടിച്ചില് നിരവധി പേര്ക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും വലിയ തോതില് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തിനിടെ 705 പേര് ഉത്തരാഖണ്ഡില് മണ്ണിടിച്ചില് മൂലം മരണപ്പെട്ടുവെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളില് ഉണ്ടായ ശകതമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം കേരളത്തില് വ്യാപക നാശനഷ്ടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് മണ്ണിടിച്ചില് മേഖലകളെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ഏറെ അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലാകെ ഏകദേശം 4.2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ഈ അപകട സാധ്യതാ മേഖലകൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. 26,213 മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത മേഖലകളുമായി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആണ് ഒന്നാമതായി നില്ക്കുന്നത്, 17,102 മണ്ണിടിച്ചില് സാധ്യതാ മേഖലകളുമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു. 14,780 മേഖലകളുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടരെയുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന് ഇരയാകുന്നതിനാൽ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായകമാണെന്ന് സര്വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്താമാക്കി. മണ്ണിടിച്ചിലും പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഉപജീവനമാർഗത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. "ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ധരാലി ഗ്രാമത്തെ മുഴവന് മണ്ണിനടിയിലാക്കിയത് അത്തരമൊരു മണ്ണടിച്ചിലായിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ മൊത്തം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിൻ്റെ 22 ശതമാനവും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളതായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇവിടത്തെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളില് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ മഴക്കാലത്തും പുതിയ ദുർബല പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകും, ഇതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്" വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഉത്തരാഖണ്ഡില് അപകടസാധ്യത വർധിച്ചു വരുന്നു
മണ്ണിടിച്ചില് ഭീഷണികള് നേരിട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് 39,009 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വിസ്തൃതിയില് ഉത്തരാഖണ്ഡില് വിശദമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര സര്വേ നടത്തി. ഇതേതുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായി 14,780 സജീവമായ ഉരുള്പൊട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലകള് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ പ്രശ്നം ഗൗരവായി എടുക്കണമെന്ന് ജിഎസ്ഐ റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഓരോ മൺസൂൺ സീസണിലും ശരാശരി 80 മുതൽ 100 വരെ പുതിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ചില പഴയ സ്ഥലങ്ങൾ കാലക്രമേണ സജീവമാകാതെ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും സജീവമാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവ ഇപ്പോഴും പ്രവചനാതീതമായ ഭീഷണികളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
ജിഎസ്ഐ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലകളിൽ 22 ശതമാനവും 'അതിശക്തമായ' മണ്ണിടിച്ചില് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്പെടുന്നു. ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയായ 15 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. താരതമ്യേന ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ 26 ശതമാനവും ലഡാക്കിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും യഥാക്രമം 21 ശതമാനവും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതില് 11 ശതമാനവും ഉയർന്ന സെൻസിറ്റീവ് മേഖലകളിലാണുള്ളത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള ജില്ലകൾ
ജിഎസ്ഐ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രുദ്രപ്രയാഗ്, ചമോലി, ഉത്തരകാശി, തെഹ്രി ഗർവാൾ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ജില്ലകൾ. ഹിമാലയൻ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡില് മൊത്തമായി ഒമ്പത് ജില്ലകളിലായി മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് 53 ഭൂപ്രദേശ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം നടക്കുന്നു. "ഈ മേഖലകളുടെ സംവേദനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നതിനും പൊതുജന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു," എന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ സുമൻ പറഞ്ഞു.
വികസനവും വനനശീകരണവും ഇന്ധന ദുരന്തങ്ങളും
പ്രകൃതി ഘടകങ്ങൾ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലും മണ്ണിടിച്ചില് ഉണ്ടാകുന്നതില് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടാൻ മനുഷ്യരുടെ ചില ഇടപെടല് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റ്, ഹോം സ്റ്റേ എന്നിവയ്ക്കായി പർവതങ്ങള് ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നത് ഭൂപ്രകൃതിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ജിയോളജിസ്റ്റായ പ്രൊഫ. ഡി.കെ. ഷാഹി പറഞ്ഞു.
"വികസനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള വനനശീകരണവും ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിലെ നിർമ്മാണവും പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ മലയോരപ്രദേശങ്ങളില് നടപ്പാക്കുമ്പോള്, അത് കൂടുതല് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് ഷാഹി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരാഖണ്ഡില് ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്ന മൺസൂൺ
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമാകുന്നത്. നിലവില് ഹിമാലയൻ ഭൂപ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഈ മേഖലയിലെ മഴ കൂടുതൽ തീവ്രവും ക്രമരഹിതവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് അപകടസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മേഘസ്ഫോടനങ്ങളുടെയും അതിശക്തമായ മഴയുടെയും വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. "ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ മഴയുടെ അളവ് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മണ്ണടിച്ചിലിന് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതകള് വര്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്നു" എന്ന് ഷാഹി പറഞ്ഞു.
മണ്ണിടിച്ചില് ഉത്തരാഖണ്ഡിലോ ഹിമാലയൻ മേഖലയിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നാണ് ജിഎസ്ഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ. 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും 179 ജില്ലകളിലും ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, മിസോറാം, സിക്കിം, മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജിഎസ്ഐയുടെ അപകടസാധ്യതാ മാപ്പിങ്ങില് മുന്നില് നില്ക്കുന്നു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഈ മാസം മാത്രം ഉണ്ടായ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങള്
- ധരാലി, ഹർസിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം (ഓഗസ്റ്റ് 5, 2025)
ധരാലി, ഹർസിൽ ഗ്രാമങ്ങളില് മേഘവിസ്ഫോടവും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായി. തുടര്ന്ന് നിരവധി വീടുകള് തകര്ന്നു. നിരവധി പേരെ കാണാതായി. അതേസമയം, 1,200-ലധികം ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷപ്പെടുത്തി.
- ബഗേശ്വർ മണ്ണിടിച്ചിൽ (ഓഗസ്റ്റ് 17)
ബഗേശ്വർ ജില്ലയിലെ ഹർബാദ് പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.
- മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കവും (ഓഗസ്റ്റ് 23)
നിരവധി മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായി. 5 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്. നിരവധി പേരെ കാണാതാവുകയും ചാർ ധാം യാത്ര തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റോഡുകൾ ഒലിച്ചു പോയതിനാല് പ്രധാന വഴികളിലൂടെയുള്ള തീർഥാടനം നിർത്തിവച്ചു.
