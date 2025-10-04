ETV Bharat / bharat

ലവ് കുശ് രാംലീലയിൽ 'പാക്‌ വധം'; ഭീകരരുടെ പ്രതിരൂപങ്ങള്‍ തകർത്ത് ആഘോഷം

"ഭീകരത തുലയട്ടെ" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിമകൾ തകർത്തത്.

Mannequins beaten with sticks (ETV Bharat)
ന്യൂഡൽഹി: വിജയദശമി-ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന 'ലവ കുശ രാംലീല' ഉത്സവത്തിനിടയിൽ പാക് ഭീകരരുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ തകർത്ത് ജനങ്ങൾ. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മൈതാനത്താണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഉയരത്തിൽ നിർമിച്ച പ്രതിമകൾ വേദിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രതിമകള്‍ തകർത്ത് ജനങ്ങള്‍ രോഷം തീർക്കുകയായിരുന്നു. "ഭീകരത തുലയട്ടെ" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിമകൾ തകർത്തത്.

ഷൂസും ചെരുപ്പുമെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധം

ചെങ്കോട്ട മൈതാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാണികൾ ഷൂസും ചെരിപ്പും ഉപയോഗിച്ചാണ് പാക് ഭീകരരുടെ പ്രതിമകള്‍ തകർത്തത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഗാധമായ രോഷത്തെയാണ് ഈ സംഭവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

പാക് ഭീകരരുടെ കോലം തകർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

രാംലീല ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് അർജുൻ കുമാർ ഭീകരരുടെ കോലം കത്തിക്കുമെന്ന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ കോലം കത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. "സമൂഹം ഒരിക്കലും ഭീകരതയെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തീവ്രവാദത്തോടുള്ള ആഴമായ രോഷവും വെറുപ്പും ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പ്രകടമായി." ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അർജുൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.

Statue of Pakistani terrorists being demolished at Red Fort Maidan in New Delhi (ETV Bharat)

ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്‌ച ശ്രീരാമ, ലക്ഷ്‌മണ, സീത, ഹനുമാൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കാരം നടന്നിരുന്നു. ശ്രീരാമനും ഭരതനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച രംഗങ്ങളാണ് സദസിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. നവ ശ്രീ ധാർമിക് ലീല സമിതി ചെങ്കോട്ട മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'രാം തിലകം' പരിപാടിയിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത പങ്കെടുത്തതായി രാംലീല ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജഗ്‌മോഹൻ ഗോട്ടെവാല അറിയിച്ചു. എപ്പോഴും സത്യത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും പാത പിന്തുടരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് രേഖാ ഗുപ്‌ത എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത (ETV Bharat)

രാവണ പ്രതിമയിൽ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും

ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിർമിക്കുന്ന പ്രതിമകളിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും' ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ ചില ആഘോഷ കമ്മിറ്റികള്‍. 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വിജയം', 'ഇന്ത്യൻ സേവനത്തിന് സല്യൂട്ട്', 'തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം' എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് രാവണ പ്രതിമയിൽ ആലേഖനം ചെയ്‌തത്. ഈ പ്രതിമകള്‍ ജനങ്ങള്‍ തകർത്തു. ദുഷ്‌ടനായ രാവണനെ നിഗ്രഹിയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ നന്മയെ പുനസ്ഥാപിയ്‌ക്കുക എന്നതാണ് പ്രതീകാത്മകമായി ഉദ്ദേശിയ്‌ക്കുന്നത്.

ALSO READ: ദുർഗാ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ അപകടം; ട്രാക്‌ടർ ട്രോളി മറിഞ്ഞ് 11 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

