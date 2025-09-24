കത്തിയെരിഞ്ഞ് ലഡാക്ക്; സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ
ലഡാക്കിലെ ലേ ജില്ലയിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.
ശ്രീനഗർ: സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഡാക്കിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ലഡാക്കിലെ ലേ ജില്ലയിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രകടനത്തിനിടെ പ്രക്ഷോഭകർ ബിജെപി ഓഫിസിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ബിജെപി ഓഫിസ് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായത്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ലേ ജില്ലയിൽ അധികൃതർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിത്. പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതോടെ, ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവിയും ആറാം ഷെഡ്യൂൾ പദവിയും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സോനം വാങ്ചുക്ക് നടത്തിയിരുന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
15 ദിവസം നീണ്ട നിരാഹാര സമരമാണ് സോനം വാങ്ചുക് അവസാനിപ്പിച്ചത്. സമാധാന പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഫലം കണ്ടില്ല. സംഘർഷം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക് എക്സിൽ കുറിച്ചു. പിന്നാലെ ലേ അപെക്സ് ബോഡിയുടെ (എൽഎബി) യുവജന വിഭാഗം പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു.
ജില്ലയിൽ അധികൃതർ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയുടെ (BNSS) 163-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകൾ വഴിയിലോ മറ്റോ കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ലേ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് റോമിൽ സിംഗ് ഡോങ്ക് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ഒമർ അബ്ദുള്ള
ലേയിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അവർ ഇത്രയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിരാശയുടെ ആഴം സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള എക്സിൽ കുറിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോഴും നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യപരവും സമാധാനപരവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ മാർഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു: മെഹബൂബ മുഫ്തി
2019-ൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനുശേഷം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ യഥാർഥ ആഘാതം സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തണമെന്ന് മുൻ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി പ്രസിഡൻ്റുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി. ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വീഡിയോ അശാന്തിയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ലഡാക്കിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തു നിന്നാണ്. അവിടെ രോഷാകുലരായ പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളും ബിജെപി ഓഫിസും കത്തിച്ചുവെന്നും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അസ്വസ്ഥയായെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ആളുകൾക്ക് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നു, നിറവേറ്റാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവരെ നിരാശരാക്കുന്നു. ദൈനംദിന പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം സർക്കാർ ഈ അസംതൃപ്തിയുടെ മൂലകാരണങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
