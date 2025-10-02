ETV Bharat / bharat

'എന്തുവില കൊടുത്തും ലഡാക്കിന്‍റെ സമാധാനവും ഐക്യവും സംരക്ഷിക്കും': ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കവിന്ദർ ഗുപ്‌ത

യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പവൻ കോഡ്‌വാൾ, ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ്‌ പൊലീസ് തുടങ്ങി നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു

HIGH LEVEL MEETING LADAKH LEH LIEUTENANT KAVINDER GUPTA
ladakh lieutenant governor chairs high-level security review meeting (LG Office, ladakh)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലേ (ലഡാക്ക്) : ലഡാക്കിൻ്റെ ക്രമസമാധാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കവിന്ദർ ഗുപ്‌ത. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിലെ നിലവിലുള്ള ക്രമസമാധാന സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് ഗവർണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കുപ്രചാരണങ്ങൾക്കും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കും ചെവികൊടുക്കരുതെന്ന് പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ച ഗവർണർ, എന്തുവിലകൊടുത്തും സമാധാനവും ഐക്യവും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി.

സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന മുറക്ക് മുൻകരുതൽ നടപടികളായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിൻവലിക്കുമെന്നും ഗവർണർ ഉറപ്പുനൽകി. സമാധാനവും വികസനവുമാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രധാന മുൻഗണനകൾ. ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ലഡാക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് പഴയതുപോലെ വീണ്ടും എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രദേശത്തെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി സാധാരണ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷാ സേനയും സിവിൽ ഭരണകൂടവും നടത്തിയ അക്ഷീണ ശ്രമങ്ങളെ ലെഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തുടനീളം സമാധാനവും ക്രമസമാധാനവും നിലനിർത്താൻ സുരക്ഷാ സേനക്കൊപ്പം ഭരണകൂടവും പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. ക്ഷേമ നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്‌ത കവിന്ദർ ഗുപ്‌ത പരിക്കേറ്റ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചു. മികച്ച വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിനും ആശുപത്രി അധികാരികൾക്കും നിർദേശം നൽകി. നൂതന വൈദ്യ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന് പുറത്തും അവ ലഭ്യമാക്കാനും അതിനായി എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ഭരണകൂടം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർമാർ ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി. യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പവൻ കോഡ്‌വാൾ, ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ്‌ പൊലീസ് എസ്‌ ഡി സിങ് ജാംവാൾ, ശ്രീനഗർ സൗത്ത് ഡിഐജി പികെ സിങ്, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ലേ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ്‌ പൊലീസ് ലേ സഞ്ജയ്‌ കുമാർ, സി ഒ 79, രജത്‌ ജെയിൻ, സി ഒ 25 തുടങ്ങി മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

Also Read: പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നല്‍കിയ തിരിച്ചടിയെ പിന്തുണച്ച് ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്, പരാമര്‍ശം ദസറ ആഘോഷ വേദിയില്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH LEVEL MEETINGLADAKH CONFLICTLIEUTENANT KAVINDER GUPTALADAKH CURFEWLADAKH LG HIGH LEVEL MEETING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.