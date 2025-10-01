"സോനം വാങ്ചുക്കിനെ വേട്ടയാടുന്നില്ല", അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് ലഡാക്ക് ഭരണകൂടം
നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ലഡാക്ക് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന
ലേ: ആക്ടിവിസ്റ്റും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ലഡാക്ക് ഭരണകൂടം. കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നിയമനടപടികൾ അതിൻ്റെ വഴിയ്ക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സെപ്റ്റംബർ 24നാണ് ലഡാക്കിനുള്ള സംസ്ഥാന പദവി, ആറാം ഷെഡ്യൂൾ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രതിഷേധിച്ച വാങ്ചുകിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
സോനം വാങ്ചുക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും ലഡാക്ക് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഏജൻസികൾക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷണം തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കി
വിദേശ ഫണ്ടിങ് ലംഘനങ്ങളും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ എൻജിഒ, എസ്ഇസിഎംഒഎൽ, എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് അധികാരികൾ റദ്ദാക്കി. കൂടാതെ, ഹിമാലയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ലഡാക്ക് (എച്ച്ഐഎഎൽ) നടത്തിയ വിദേശ കറൻസി ലംഘനങ്ങൾ നിലവിൽ അന്വേഷണത്തിലാണെന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
വാങ്ചുക്ക് ചിലതെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയെന്നും ഭരണകൂടം ആരോപിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ, പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുക്കുകയും നിരവധി തവണ നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 'അറബ് വസന്തം' പോലുള്ള ഒരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വാങ്ചുക്ക് തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിർദേശിച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
വാങ്ചുക്കിൻ്റ ഭാര്യയും രംഗത്ത്
സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ഭാര്യയും ഹിമാലയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ലഡാക്കിൻ്റെ (HIAL) സഹസ്ഥാപകയുമായ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്മോയാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ദേശവിരുദ്ധനായി ചത്രീകരിക്കാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സോനം വാങ്ചുക്കിനെതിരെ എൻഎസ്എ ചുമത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഗീതാഞ്ജലി പറഞ്ഞു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
സെപ്റ്റംബര് പത്ത് മുതലാണ് സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് വാങ് ചുക് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പരാമര്ശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘര്ഷത്തില് കലാശിച്ചതെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താ കുറിപ്പില് പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി നിരാഹാര സമരം നടത്തി അക്രമങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇക്കാര്യം വാങ്ചുക്കിനെ അറിയിച്ചെന്നും ലഡാക്ക് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
