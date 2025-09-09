കശ്മീരിലെ ഏറ്റുമുട്ടല്; രണ്ടാം ദിനവും ഓപ്പറേഷന് തുടര്ന്ന് സേന, രണ്ട് തീവ്രവാദികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു
കുൽഗാമിലെ ഏറ്റുമുട്ടല് രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക്. രാവിലെ 6 മണിയോടെ സുരക്ഷ സേന വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ പുനരാരംഭിച്ചു. സ്ഫോടന വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തി. മേഖലയില് തെരച്ചില് ശക്തമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ശ്രീനഗർ: തെക്കൻ കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ രണ്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നു. രാത്രിയിലെ വെടിവയ്പ്പിന് ശേഷം ജില്ലയിലെ ഗുഡാർ വനമേഖലയിൽ പുലർച്ചെ വെടിവയ്പ്പ് പുനരാരംഭിച്ചു. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 09) രാവിലെ ഓപ്പറേഷൻ പുനരാരംഭിച്ചതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഭീകരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പാകിസ്ഥാൻ പൗരനാണെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ട് തീവ്രവാദികളും രണ്ട് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനമേഖലയിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തെരച്ചിലിനെ തുടർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്.
ഭീകരർ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. ഓപ്പറേഷനിടെ സബ് പെർബത്ത് ഗൗർ, ലാൻസ് നായിക് നരേന്ദർ സിന്ധു എന്നീ രണ്ട് സൈനികർക്കും ഒരു ആർമി മേജറിനും വെടിവയ്പ്പിൽ പരിക്കേറ്റതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഗൗറും സിന്ധുവും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും ഓഫിസറുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്.
"രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരജവാന്മാരായ സബ് പെർബത്ത് ഗൗറിൻ്റെയും നരേന്ദർ സിന്ധുവിൻ്റെയും പരമോന്നത ത്യാഗത്തെ ആദരിക്കുന്നു. അവരുടെ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും നമ്മെ എന്നെന്നേക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കും" എന്ന് കരസേനയുടെ കശ്മീർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിനാർ കോർപ്സ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
നേരത്തെ, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കുൽഗാമിലെ ഗുദ്ദാർ വനത്തിൽ സൈന്യവും സിആർപിഎഫും പൊലീസും സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച സൈനികർ തീവ്രവാദികളെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ ഒരാൾ തദ്ദേശീയനാണെന്നും രണ്ടാമത്തെയാൾ 'റഹ്മാൻ ഭായ്' എന്ന രഹസ്യനാമമുള്ള വിദേശ തീവ്രവാദിയാണെന്നും പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലം പൊലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ നളിൻ പ്രഭാത് സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ നടന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
മാവോയിസ്റ്റിനെ വധിച്ച് സുരക്ഷ സേന: കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ തലയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വിലയിട്ടിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റിനെ സുരക്ഷ സേന വധിച്ചത്. ആപ്താൻ എന്ന അമിത് ഹസ്ദയയാണ് സുരക്ഷ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പരസ് റാണ വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റ് സിങ്ഭും ജില്ലയിലെ ഗോയിൽകേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലുള്ള സാരന്ദ വനത്തിലായിരുന്നു സുരക്ഷ സേനയും മാവോയിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ.
രാവിലെ ഏകദേശം ആറുമണിയോടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് ആരംഭിച്ചതെന്ന് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എസ്എൽആർ റൈഫിൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ, മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രദേശത്ത് മറ്റ് മാവോയിസ്റ്റ് ഒളിത്താവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വനമേഖലയിലുടനീളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിപുലമായ തെരച്ചില് തുടരുകയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
