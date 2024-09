ETV Bharat / bharat

യുവ ഡോക്‌ടറുടെ ബലാത്സംഗ കൊലപാതകം; ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് കുടുംബത്തിന് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണം - Kolkata Rape Murder Case

By ANI

Protest in Kolkata demanding justice for victim in rape murder case ( ANI )