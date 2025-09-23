ETV Bharat / bharat

കനത്ത മഴയില്‍ സ്‌തംഭിച്ച് കൊല്‍ക്കത്ത; വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഏഴ് മരണം, പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയില്‍

കനാലുകളും നദികളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു. വെല്ലുവിളിയായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം

KOLKATA FLOODS HEAVY RAINFALL WEST BENGAL KOLKATA WATERLOGGING HEAVY RAIN
HEAVY RAIN IN KOLKOTA (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 5:51 PM IST

കൊല്‍ക്കൊത്ത: കഴിഞ്ഞ ദിവസം (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 22) രാത്രി പെയ്‌ത കനത്ത മഴയില്‍ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഏഴ് മരണം. കൊല്‍ത്തയുടെ പലഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഗതാഗത സംവിധാനം പൂര്‍ണമായും താറുമാറായി.

സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി കമ്പനിയായ സിഇഎസിയുടെ വൈദ്യുതി ലൈനില്‍ നിന്നാണ് ആളുകള്‍ക്ക് ഷോക്കേറ്റത്. ഈ ആഴ്‌ച അവസാനം ആരംഭിക്കുന്ന ദുര്‍ഗാപൂജയ്ക്കായി നഗരം ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കനത്ത മഴ കൊല്‍ക്കൊത്തയെ വിറങ്ങലടിപ്പിച്ചത്.

ഫറാക്ക അണക്കെട്ടിലെ മോശം ഡ്രെഡ്‌ജിംഗും സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി കമ്പനിയായ സിഇഎസിയുടെ വീഴ്‌ചകളെ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മഴയാണ് ഇതെന്നും മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു. സ്വന്തം സുരക്ഷ നിലനിര്‍ത്തി ജനങ്ങളോട് വീടുകളില്‍ തന്നെ തുടരാനും മമത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഇതുപോലെയൊരു മഴ ഇതുവരെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. ജീവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പൊട്ടിവീണ ലൈനുകളില്‍ നിന്നാണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റത്. ഇത് വളരെ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സി ഇ എസ് സി ജോലി നല്‍കണം. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും", മമത ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു.

ബെനിയപുക്കുറിലെ ഫിറോസ് അലി(50), നേതാജി നഗറിലെ പ്രണതോഷ് കുണ്ടു(62) എക്ബാല്‍പുരിലെ മുംതാസ് ബീബി(70) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇതില്‍ ഗാരിയാഹട്ടിലെ തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളുമുണ്ട്.

നഗരത്തിന്‍റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഏഴ് പേര്‍മരിച്ചതായും നഗരത്തിന്‍റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനിടയിലെന്നും കൊല്‍ക്കൊത്ത മേയറും നഗരവികസന മന്ത്രിയുമായി ഹിര്‍ഹാദ് ഹക്കീം പറഞ്ഞു. കൊല്‍ക്കൊത്ത മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ കെ എം സി സംഘങ്ങള്‍ വെള്ളം ഒഴിവാക്കാനായി 24 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം കനാലുകളും നദികളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. ഓരോ തവണ വെള്ളം ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും അതിനേക്കാള്‍ ശക്തമായി നഗരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നതും വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നുണ്ട്.

നഗരത്തിലുളനീളം വാഹനങ്ങള്‍ റോഡുകളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മെട്രോ സര്‍വീസുകളും വിമാന സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹൗറ, കൊല്‍ക്കത്ത ടെര്‍മിനല്‍ സ്റ്റേഷനിുകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളെയും ബാഗികമായി ബാധിച്ചു. മധ്യ- തെക്കന്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഗതാഗത മാര്‍ഗം പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ടു. സ്കൂളുകള്‍ക്കും കോളജുകള്‍ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അതേസമയം ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടുന്നതിനായി തെക്കന്‍ ബംഗാളിലെ നിരവധി ജില്ലകളില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കൊല്‍ക്കത്തയുടെ തെക്ക് കിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 332 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ പെയ്‌തു.

പൂര്‍ബ, പശ്ചിം മെഡിനിപൂര്‍, സൗത്ത് 24 പര്‍ഗാനാസ്, ജാര്‍ഗ്രാം, ബങ്കുര ജില്ലകളില്‍ ബുധനാഴ്‌ച വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read:കനത്ത മഴ, വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നു; യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശവുമായി ഇൻഡിഗോ

