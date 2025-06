ETV Bharat / bharat

ക്രൂരതയ്ക്ക് കാവൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി; കൊൽക്കത്ത ലോ കോളജ് കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ - KOLKATA GAND RAPE

The law college where the incident took place ( PTI )