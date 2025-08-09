Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

മിനിമം ബാലന്‍സ് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി ഐസിഐസിഐ; അറിയാം രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ മിനിമം തുകയും പിഴയും - KNOW THE BANK MINIMUM BALANCE

വിവിധ ബാങ്കുകള്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് ഈടാക്കുന്ന പിഴത്തുക ഓരോ ബാങ്കിന്‍റെയും പോളിസിക്കും അക്കൗണ്ടിന്‍റെ തരത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

BANK MINIMUM BALANCE BANKS ICICI BANK SBI BANK
BANK MINIMUM BALANCE (AI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 10:13 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 10:23 PM IST

4 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കുള്ള മിനിമം ബാലന്‍സ് പരിധി കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകായാണ്. ഈ മാസം മുതല്‍ പുതിയതായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് പുതിയ നിയമം ബാധകം. ബാങ്കിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് വന്നത്.

പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, മെട്രോ, നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ 50,000 രൂപയാണ് മിനിമം ശരാശരി ബാലന്‍സ്. അര്‍ധ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇത് 25,000 രൂപയും ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ 10,000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമായ ബാലന്‍സില്‍ കുറവുള്ള തുകയുടെ ആറ് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കില്‍ 500 രൂപയോ, ഇതില്‍ ഏതാണോ കുറവ്, അത് പിഴയായി ഈടാക്കും.

മിനിമം ബാലന്‍സ് ഉയര്‍ത്തിയതിന് പുറമെ, ബാങ്ക് പണമിടപാടുകള്‍ക്കുള്ള സേവന നിരക്കുകളും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് കൗണ്ടര്‍ വഴിയോ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീന്‍ വഴിയോ ഒരു മാസം മൂന്ന് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ശേഷം നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപാടിനും 150 രൂപ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കും. പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതിനും ഇതേ നിരക്ക് ബാധകമാണ്.

കൂടാതെ, ബാങ്കിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തിന് ശേഷമോ അവധി ദിവസങ്ങളിലോ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീന്‍ വഴി 10,000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഓരോ ഇടപാടിനും 50 രൂപ ഫീസ് നല്‍കേണ്ടിവരും. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

അറിയാം രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന മിനിമം ബാലന്‍സ് സൗകര്യവും അതില്ലെങ്കിലുള്ള പിഴയും.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബാങ്കുകളിലെ മിനിമം ബാലന്‍സ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: 2020 മുതല്‍ സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്ബിഐയില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്: നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 10,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 5,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 2,500

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്: അടുത്തിടെയായി പുതിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് മിനിമം ബാലന്‍സ് തുക വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 50,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 25,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 10,000

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്: നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 12,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 5,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 2,500

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ: നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 2,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 1,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 500

കാനറാ ബാങ്ക്: കാനറാ ബാങ്ക് മിക്ക സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: ചെക്ക് ബുക്ക് ഉള്ളവര്‍ക്ക്: നഗരങ്ങളില്‍ 1,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ 500, ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 250. ചെക്ക് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക്: നഗരങ്ങളില്‍ 500, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ 250, ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 100.

കൊട്ടക് മഹിന്ദ്ര ബാങ്ക്: പലതരം സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്. മിനിമം ബാലന്‍സ് 2,500 മുതല്‍ 50,000 വരെയാകാം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഈ തുകകള്‍ പ്രതിമാസ ശരാശരി ബാലന്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ് സാധാരണയായി കണക്കാക്കുന്നത്.

സീറോ ബാലന്‍സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍: പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ജന്‍ ധന്‍ യോജന പോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെയും ചില ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാതെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സാധിക്കും.

BANK MINIMUM BALANCE BANKS ICICI BANK SBI BANK
BANK MINIMUM BALANCE (AI)

മിനിമം ബാലന്‍സ് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ബാങ്കുകള്‍ ചുമത്തുന്ന പിഴത്തുകയും വ്യത്യസ്തമാണ്. വിവിധ ബാങ്കുകള്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് ഈടാക്കുന്ന പിഴത്തുക ഓരോ ബാങ്കിന്‍റെയും പോളിസിക്കും അക്കൗണ്ടിന്‍റെ തരത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. പൊതുവേ, പിഴത്തുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്

നിശ്ചിത തുക: നിശ്ചിത ബാലന്‍സില്‍ നിന്ന് എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടോ, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കും.

കുറഞ്ഞ ബാലന്‍സിന്റെ ശതമാനം: നിലനിര്‍ത്തേണ്ട മിനിമം ബാലന്‍സും അക്കൗണ്ടിലുള്ള യഥാര്‍ഥ ബാലന്‍സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പിഴയായി ഈടാക്കുന്നു.

പ്രധാന ബാങ്കുകളുടെ നിലവിലെ പിഴ ഇത്തരത്തിലാണ്

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്

മിനിമം ബാലന്‍സില്‍ വന്ന കുറവിന്റെ 6% അല്ലെങ്കില്‍ 600രൂപ (ഏതാണോ കുറവ്) ആയിരിക്കും പിഴ. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണ് ഇത്.ചെറിയ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പിഴത്തുകയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ആവശ്യമായ മിനിമം ബാലന്‍സില്‍ വന്ന കുറവിന്റെ 6% അല്ലെങ്കില്‍ 500 രൂപ (ഏതാണോ കുറവ്) പിഴയായി ഈടാക്കും. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണ് ഈ നിരക്ക്.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് 50 രൂപ മുതല്‍ 600 രൂപ വരെയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ടിലെ ബാലന്‍സ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് പിഴയും വര്‍ധിക്കും.

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ക്വാര്‍ട്ടര്‍ലി ആവറേജ് ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ വരുന്ന കുറവിനനുസരിച്ച് 20 രൂപ അധികം ജിഎസ്ടി മുതല്‍ 100 രൂപ അധികം ജിഎസ്ടി വരെയാണ് പിഴ. ചെക്ക് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും അല്ലാത്തവര്‍ക്കും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

പിഴ ഈടാക്കാത്ത ബാങ്കുകള്‍

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: 2020 മുതല്‍ എസ്ബിഐ അവരുടെ എല്ലാ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് പിഴ ഈടാക്കാറില്ല.

കാനറാ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ: ഈ ബാങ്കുകളും മിക്ക സാധാരണ സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ പിഴ ഈടാക്കില്ല.

പിഴ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ബാങ്കുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാറുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലന്‍സിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായി പിഴത്തുകയ്ക്ക് ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കുള്ള മിനിമം ബാലന്‍സ് പരിധി കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകായാണ്. ഈ മാസം മുതല്‍ പുതിയതായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് പുതിയ നിയമം ബാധകം. ബാങ്കിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് വന്നത്.

പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, മെട്രോ, നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ 50,000 രൂപയാണ് മിനിമം ശരാശരി ബാലന്‍സ്. അര്‍ധ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇത് 25,000 രൂപയും ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ 10,000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമായ ബാലന്‍സില്‍ കുറവുള്ള തുകയുടെ ആറ് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കില്‍ 500 രൂപയോ, ഇതില്‍ ഏതാണോ കുറവ്, അത് പിഴയായി ഈടാക്കും.

മിനിമം ബാലന്‍സ് ഉയര്‍ത്തിയതിന് പുറമെ, ബാങ്ക് പണമിടപാടുകള്‍ക്കുള്ള സേവന നിരക്കുകളും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് കൗണ്ടര്‍ വഴിയോ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീന്‍ വഴിയോ ഒരു മാസം മൂന്ന് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ശേഷം നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപാടിനും 150 രൂപ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കും. പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതിനും ഇതേ നിരക്ക് ബാധകമാണ്.

കൂടാതെ, ബാങ്കിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തിന് ശേഷമോ അവധി ദിവസങ്ങളിലോ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീന്‍ വഴി 10,000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ഓരോ ഇടപാടിനും 50 രൂപ ഫീസ് നല്‍കേണ്ടിവരും. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

അറിയാം രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന മിനിമം ബാലന്‍സ് സൗകര്യവും അതില്ലെങ്കിലുള്ള പിഴയും.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബാങ്കുകളിലെ മിനിമം ബാലന്‍സ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: 2020 മുതല്‍ സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്ബിഐയില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്: നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 10,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 5,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 2,500

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്: അടുത്തിടെയായി പുതിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് മിനിമം ബാലന്‍സ് തുക വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 50,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 25,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 10,000

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്: നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 12,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 5,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 2,500

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ: നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ (മെട്രോ/അര്‍ബന്‍): 2,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ (സെമി-അര്‍ബന്‍): 1,000, ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍: 500

കാനറാ ബാങ്ക്: കാനറാ ബാങ്ക് മിക്ക സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: ചെക്ക് ബുക്ക് ഉള്ളവര്‍ക്ക്: നഗരങ്ങളില്‍ 1,000, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ 500, ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 250. ചെക്ക് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക്: നഗരങ്ങളില്‍ 500, ചെറിയ നഗരങ്ങളില്‍ 250, ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 100.

കൊട്ടക് മഹിന്ദ്ര ബാങ്ക്: പലതരം സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്. മിനിമം ബാലന്‍സ് 2,500 മുതല്‍ 50,000 വരെയാകാം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഈ തുകകള്‍ പ്രതിമാസ ശരാശരി ബാലന്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ് സാധാരണയായി കണക്കാക്കുന്നത്.

സീറോ ബാലന്‍സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍: പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ജന്‍ ധന്‍ യോജന പോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെയും ചില ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാതെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സാധിക്കും.

BANK MINIMUM BALANCE BANKS ICICI BANK SBI BANK
BANK MINIMUM BALANCE (AI)

മിനിമം ബാലന്‍സ് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ബാങ്കുകള്‍ ചുമത്തുന്ന പിഴത്തുകയും വ്യത്യസ്തമാണ്. വിവിധ ബാങ്കുകള്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് ഈടാക്കുന്ന പിഴത്തുക ഓരോ ബാങ്കിന്‍റെയും പോളിസിക്കും അക്കൗണ്ടിന്‍റെ തരത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. പൊതുവേ, പിഴത്തുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്

നിശ്ചിത തുക: നിശ്ചിത ബാലന്‍സില്‍ നിന്ന് എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടോ, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കും.

കുറഞ്ഞ ബാലന്‍സിന്റെ ശതമാനം: നിലനിര്‍ത്തേണ്ട മിനിമം ബാലന്‍സും അക്കൗണ്ടിലുള്ള യഥാര്‍ഥ ബാലന്‍സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പിഴയായി ഈടാക്കുന്നു.

പ്രധാന ബാങ്കുകളുടെ നിലവിലെ പിഴ ഇത്തരത്തിലാണ്

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്

മിനിമം ബാലന്‍സില്‍ വന്ന കുറവിന്റെ 6% അല്ലെങ്കില്‍ 600രൂപ (ഏതാണോ കുറവ്) ആയിരിക്കും പിഴ. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണ് ഇത്.ചെറിയ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പിഴത്തുകയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ആവശ്യമായ മിനിമം ബാലന്‍സില്‍ വന്ന കുറവിന്റെ 6% അല്ലെങ്കില്‍ 500 രൂപ (ഏതാണോ കുറവ്) പിഴയായി ഈടാക്കും. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കാണ് ഈ നിരക്ക്.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് 50 രൂപ മുതല്‍ 600 രൂപ വരെയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ടിലെ ബാലന്‍സ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് പിഴയും വര്‍ധിക്കും.

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ക്വാര്‍ട്ടര്‍ലി ആവറേജ് ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ വരുന്ന കുറവിനനുസരിച്ച് 20 രൂപ അധികം ജിഎസ്ടി മുതല്‍ 100 രൂപ അധികം ജിഎസ്ടി വരെയാണ് പിഴ. ചെക്ക് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും അല്ലാത്തവര്‍ക്കും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

പിഴ ഈടാക്കാത്ത ബാങ്കുകള്‍

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ: 2020 മുതല്‍ എസ്ബിഐ അവരുടെ എല്ലാ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിനിമം ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താത്തതിന് പിഴ ഈടാക്കാറില്ല.

കാനറാ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ: ഈ ബാങ്കുകളും മിക്ക സാധാരണ സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ പിഴ ഈടാക്കില്ല.

പിഴ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ബാങ്കുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാറുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലന്‍സിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായി പിഴത്തുകയ്ക്ക് ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Last Updated : August 9, 2025 at 10:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BANK MINIMUM BALANCEBANKSICICI BANKSBI BANKKNOW THE BANK MINIMUM BALANCE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.