ETV Bharat / bharat

വോട്ട് ചോരി വിവാദം; കർണാടക മന്ത്രി കെഎൻ രാജണ്ണ രാജിവച്ചു - KARNATAKA MINISTER RESIGNS

പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്തും വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കെ.എൻ. രാജണ്ണ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

KARNATAKA MINISTER RESIGNATION VOTE CHORI CONTROVERSY CONGRESS PARTY KARNATAKA VOTER LIST IRREGULARITIES
K N Rajanna (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 5:53 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read

ബെംഗളൂരു: കർണാടക സഹകരണ മന്ത്രി കെഎൻ രാജണ്ണ രാജിവച്ചു. 'വോട്ട് ചോരി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. ഈ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണെന്നും എന്നാൽ നേതാക്കൾ കണ്ണടച്ച് നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രാജണ്ണ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാനുള്ള ആയുധമാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജില്ലാ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാജണ്ണക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സുർജേവാലയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാദേവപുര നിയമസഭാ സീറ്റിലെ 'വോട്ട് മോഷണ'വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ അധിഷ്ഠിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 6.5 ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ 1.5 ലക്ഷം പേരും വ്യാജന്മാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ നേടിയ സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. 2014 മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് അത്ഭുതകരമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനും ചേർന്ന് വൻ ക്രിമിനൽ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഹരിയാന, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൃത്രിമം നടന്നതായി തെളിയിക്കാൻ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലും അസമിലും 'വോട്ട് മോഷണം' എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് സത്യാവാങ്മൂലത്തിൽ ഒപ്പിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ

കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറും തമ്മിൽ അധികാര തർക്കങ്ങളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജണ്ണ നടത്തിയ പ്രസ്താവന സിദ്ധരാമയ്യ പക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദമാണ് രാജിക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. രാജണ്ണയുടെ രാജി കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമോ അതോ താൽകാലികമായി ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ എന്നും കണ്ടറിയണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ മുൻപും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഐക്യമില്ലായ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. രാജണ്ണയുടെ രാജി കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും കസ്‌റ്റഡിയില്‍; ഇത് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം

ബെംഗളൂരു: കർണാടക സഹകരണ മന്ത്രി കെഎൻ രാജണ്ണ രാജിവച്ചു. 'വോട്ട് ചോരി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. ഈ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണെന്നും എന്നാൽ നേതാക്കൾ കണ്ണടച്ച് നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും രാജണ്ണ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാനുള്ള ആയുധമാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജില്ലാ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാജണ്ണക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സുർജേവാലയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാദേവപുര നിയമസഭാ സീറ്റിലെ 'വോട്ട് മോഷണ'വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ അധിഷ്ഠിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 6.5 ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ 1.5 ലക്ഷം പേരും വ്യാജന്മാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ നേടിയ സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. 2014 മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് അത്ഭുതകരമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനും ചേർന്ന് വൻ ക്രിമിനൽ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഹരിയാന, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൃത്രിമം നടന്നതായി തെളിയിക്കാൻ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലും അസമിലും 'വോട്ട് മോഷണം' എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് സത്യാവാങ്മൂലത്തിൽ ഒപ്പിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ

കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറും തമ്മിൽ അധികാര തർക്കങ്ങളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജണ്ണ നടത്തിയ പ്രസ്താവന സിദ്ധരാമയ്യ പക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര സമ്മർദ്ദമാണ് രാജിക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. രാജണ്ണയുടെ രാജി കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമോ അതോ താൽകാലികമായി ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ എന്നും കണ്ടറിയണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ മുൻപും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഐക്യമില്ലായ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. രാജണ്ണയുടെ രാജി കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും കസ്‌റ്റഡിയില്‍; ഇത് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം

Last Updated : August 11, 2025 at 6:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA MINISTER RESIGNATIONVOTE CHORI CONTROVERSYCONGRESS PARTY KARNATAKAVOTER LIST IRREGULARITIESKARNATAKA MINISTER RESIGNS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.