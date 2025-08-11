ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ വനപ്രദേശങ്ങളില് തീവ്രവാദികള്ക്കായുള്ള തെരച്ചില് രണ്ടാം ദിവസത്തേക്ക് കടന്നു. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ ഭീകരരായ റിയാസ് അഹമ്മദ്, മുദാസർ ഹസാരെ എന്നിവർ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് വനത്തിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച തീവ്രവാദികളെ പിടികൂടാനുള്ള ഊര്ജിത ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ സൈന്യത്തിൻ്റെയും സിആർപിഎഫിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ പൊലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്.
കിഷ്ത്വാർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭഗ്ന വനത്തിലെ ഡോൾ പ്രദേശത്തെ പാറക്കെട്ടിലെ ഒരു ഗുഹയിലാണ് ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 6.30 ന് സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയും വനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഇവര് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ടുതവണ കനത്ത വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഈ തീവ്രവാദികളെ പിടികൂടാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ആർമി പാരാ കമാൻഡോകൾ, പൊലീസ്, സിആർപിഎഫ് സൈനികർ എന്നിവരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവാദികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകള് ഉള്പ്പെടെ അത്യാധുനിക സംവിധാനവും സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഭീകരർ അവസാനമായി വെടിയുതിർത്തതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഗുഹ വളരെ ആഴമുള്ളതാണെന്നും ഭീകരർ അതിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സുരക്ഷാ സേന സംശയിക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ നിരവധി വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വെടിവയ്പ്പുകളും ഉണ്ടായെന്നും തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.
