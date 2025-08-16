ETV Bharat / bharat

കിഷ്ത്വാർ മേഘസ്‌ഫോടനം; മരണസംഖ്യ 60 കടന്നു, സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള - KISHTWAR CLOUDBURST

കിഷ്ത്വാറിലെ മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള.

KISHTWAR cloudburst CHIEF MINISTER OMAR ABDULLAH jammu and kashmir
Chief Minister Omar Abdullah meets with local people and inspects the ground situation about the Chishoti cloudburst, in Kishtwar on Friday. (X@CM_JnK)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കിഷ്ത്വാറില്‍ മേഘസ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 60 കടന്നു. കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് 14ന് കിഷ്ത്വാറിലെ ചാസോതിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതുവരെ 167 പേരെ പുറത്തെടുത്തു. ഇതിൽ 38 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകള്‍ നടത്തിയതായും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും കേന്ദ്രം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ദൗർഭാഗ്യകരമായ ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായത്. സ്ഥിരീകരിച്ച മരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ 60 ഉം കാണാതായവരുടെ എണ്ണം 60നും 70നും ഇടയിലുമാണ്. ചിലർ കണക്കുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നു. കാണാതായവരെ തെരയുന്നതിനായി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും' മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

'കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി. 'എന്തുകൊണ്ട് അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിച്ചു? സംഭവത്തിൽ ചർച്ചകള്‍ ചെയ്‌ത് തുടർ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുമെന്നും' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

14-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് മിന്നല്‍ പ്രളയം ഉണ്ടായത്. ജൂലൈ 25ന് ആരംഭിച്ച തീർഥാടന യാത്രയ്ക്കായി നിരവധി പേര്‍ ചാസോതിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. എട്ടര കിലോമീറ്റര്‍ ദുര്‍ഘടം പിടിച്ച വഴിയിലൂടെ വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താന്‍. അപകടത്തിൽ തീർഥാടകരെ അടക്കം കാണാതായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

എന്നാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വീടുകള്‍ പലതും ഒലിച്ചു പോയി. പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചില്‍ മൂലം റോഡുകള്‍ തകര്‍ന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഉത്തര കാശിയിലെ പ്രധാന ഗ്രാമമായ ധരാലിയിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആഘാതം മാറി വരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്ത കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.

വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഖീർഗംഗ നദിയുടെ വൃഷ്‌ടിപ്രദേശത്തുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രളയം. കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകളിലൂടെ വെള്ളം പാഞ്ഞൊഴുകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

വ്യാപക നാശനഷ്‌ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായി. 'ഓപ്പറേഷൻ ധരാലി'യിലൂടെ 357-ലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇനിയും ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധിപേരെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.

Also Read: ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നല്‍ പ്രളയവും; മരിച്ചവരില്‍ സിഐഎസ്‌എഫ് ജവാനും, 200ലധികം പേര്‍ കാണാമറയത്ത് - CLOUDBURST IN KASHMIR DEATH TOLL

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കിഷ്ത്വാറില്‍ മേഘസ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 60 കടന്നു. കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് 14ന് കിഷ്ത്വാറിലെ ചാസോതിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതുവരെ 167 പേരെ പുറത്തെടുത്തു. ഇതിൽ 38 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകള്‍ നടത്തിയതായും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും കേന്ദ്രം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ദൗർഭാഗ്യകരമായ ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായത്. സ്ഥിരീകരിച്ച മരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ 60 ഉം കാണാതായവരുടെ എണ്ണം 60നും 70നും ഇടയിലുമാണ്. ചിലർ കണക്കുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നു. കാണാതായവരെ തെരയുന്നതിനായി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും' മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

'കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി. 'എന്തുകൊണ്ട് അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിച്ചു? സംഭവത്തിൽ ചർച്ചകള്‍ ചെയ്‌ത് തുടർ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുമെന്നും' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

14-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് മിന്നല്‍ പ്രളയം ഉണ്ടായത്. ജൂലൈ 25ന് ആരംഭിച്ച തീർഥാടന യാത്രയ്ക്കായി നിരവധി പേര്‍ ചാസോതിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. എട്ടര കിലോമീറ്റര്‍ ദുര്‍ഘടം പിടിച്ച വഴിയിലൂടെ വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താന്‍. അപകടത്തിൽ തീർഥാടകരെ അടക്കം കാണാതായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

എന്നാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വീടുകള്‍ പലതും ഒലിച്ചു പോയി. പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചില്‍ മൂലം റോഡുകള്‍ തകര്‍ന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഉത്തര കാശിയിലെ പ്രധാന ഗ്രാമമായ ധരാലിയിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആഘാതം മാറി വരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്ത കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.

വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഖീർഗംഗ നദിയുടെ വൃഷ്‌ടിപ്രദേശത്തുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രളയം. കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകളിലൂടെ വെള്ളം പാഞ്ഞൊഴുകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

വ്യാപക നാശനഷ്‌ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായി. 'ഓപ്പറേഷൻ ധരാലി'യിലൂടെ 357-ലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇനിയും ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധിപേരെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.

Also Read: ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നല്‍ പ്രളയവും; മരിച്ചവരില്‍ സിഐഎസ്‌എഫ് ജവാനും, 200ലധികം പേര്‍ കാണാമറയത്ത് - CLOUDBURST IN KASHMIR DEATH TOLL

For All Latest Updates

TAGGED:

KISHTWARCLOUDBURSTCHIEF MINISTER OMAR ABDULLAHJAMMU AND KASHMIRKISHTWAR CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.