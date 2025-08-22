ETV Bharat / bharat

ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ മേഘവിസ്‌ഫോടനം; മരണസഖ്യ 65 ആയി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊര്‍ജിതം - KISHTWAR CLOUDBURST DEATH TOLL

തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഡിഎൻഎ ടെസ്‌റ്റിനായി ജിഎംസി ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ പങ്കജ് ശർമ്മ.

Search Operation In Cloudburst Area In Kishtwar. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 11:58 AM IST

ജമ്മു: കിഷ്‌ത്വാർ ജില്ലയിലെ ചിസോട്ടിയിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 65 ആയി. ഇതിൽ 62 മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഡിഎൻഎ പരിശോധനക്ക് അയച്ചു.

ഇവിടെ നിന്നും 33 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ പങ്കജ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് അവയവങ്ങൾ ഡിഎൻഎ പരിശോധനക്കായി ജമ്മുവിലെയും കിഷ്ത്വാറിലെയും ജിഎംസി ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് കാണാതായ 136 പേരിൽ 66 പേരെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും 37 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായും പങ്കജ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

മേഘവിസ്ഫോടനം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥലത്തെത്തി ഓപ്പറേഷണൽ ടീമുകളെ ആദ്യം സജ്ജമാക്കിയ ശർമ്മ കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസമായി എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്, എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ്, ആർമി, സി‌ആർ‌പി‌എഫ്, സി‌ഐ‌എസ്‌എഫ്, പൊലീസ്, ജി‌ആർ‌ഇ‌എഫ്, സിവിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് വരികയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽത്തന്നെ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും പങ്കജ് അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് മച്ചൈൽ മാതാ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലെ ചിസോട്ടിയിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.

