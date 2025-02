ETV Bharat / bharat

കെഐഐടി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ആത്മഹത്യ ; ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന് മരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവ്, വാഴ്‌സിറ്റിയിലെ മൂന്ന് മേധാവിമാര്‍ അറസ്റ്റില്‍, മുഖ്യപ്രതിയെയും പിടികൂടി - KIIT STUDENT SUICIDE

Three directors of KIIT university and two security guards arrested by Police ( ETV Bharat )