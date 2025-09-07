'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ ബാക്ക് ഓഫിസ്'; വോട്ട് ചോരിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം തുടർന്ന് ഖാർഗെ
'വോട്ട് ചോരി'യിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ വിമർശനം തുടർന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. തെളിവുകള് തടഞ്ഞുവച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് എക്സ് പോസ്റ്റ്.
Published : September 7, 2025 at 7:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നേരെ വിമർശനം തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് മോഷണത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ഖാർഗെ ആവർത്തിച്ചു. കർണാടകയിലെ ആലന്ദ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ വിമർശിച്ച എക്സ് പോസ്റ്റിലായിരുന്നു ഖാർഗെയുടെ പരാമർശം.
'2023 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ആലന്ദ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകള് കോൺഗ്രസ് തുറന്നുകാട്ടി. ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ഫോം 7 ( പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാനും അവ സമർപ്പിക്കാനും) വ്യാജമായി നിർമിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങള് തട്ടിക്കളഞ്ഞു'- ഖാർഗെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
Is the Election Commission of India (ECI) now BJP’s Back-Office for #VoteChori?— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 7, 2025
🗳️Understand the chronology
🔹Ahead of the May 2023 Karnataka elections, Congress had exposed massive deletion of voters: in Aland Constituency
🔹Thousands of voters were stripped of their rights… pic.twitter.com/HZ5Qs1XFfs
2023-ൽ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സുഭാഷ് ഗുട്ടേദാറിനെതിരെ പതിനായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഭോജരാജ് ആലന്ദ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. വോട്ട് മോഷണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിനെ തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വ്യാജ അപേക്ഷകളാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്.
ഇത് വോട്ട് തട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ ബാക്ക് ഓഫിസ് ആണോ എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ഉയർത്തി.
ഇതിനുപുറമെ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ നിർണായക വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അടിച്ചുമാറ്റിയെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പിന്നിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മിഷൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ഖാർഗെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തെളിവുകൾ തടഞ്ഞത്? ആരെയാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? സിഐഡിയുടെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപിയുടെ സമ്മർദത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വഴങ്ങുകയാണോ? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉയർത്തി.
