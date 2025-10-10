ETV Bharat / bharat

'ബിജെപിയുടേത് ഫ്യൂഡൽ മനോഭാവം'; ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആത്മഹത്യയില്‍ മോദിയെ വിമർശിച്ച് ഖാർഗെ

2013 നും 2023 നും ഇടയിൽ ദലിതർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 46 ശതമാനവും ആദിവാസികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 91 ശതമാനവും വർധനവ്.

HARIYANA IPS OFFICER SUICIDE KHARGE CRITICIZES MODI KHARGE ACCUSES BJP FEUDAL ATTITUDE KHARGE BLAMES BJP
AICC President Mallikarjun Kharge (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമേല്‍ വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ ഐപിഎസ് ഓഫിസര്‍ വൈ പുരണ്‍ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് വിമര്‍ശനം.

റായ്ബറേലിയിൽ കള്ളനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു ദലിത് വ്യക്തിയെ തല്ലിക്കൊന്നതിനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിയാൻ ശ്രമിച്ചതിനും പിന്നാലെയാണ് ഖാർഗെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇത് ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും ഫ്യൂഡൽ മാനസികാവസ്ഥയുടെ അവശേഷിപ്പാണെന്നും ഖാര്‍ഗെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ ഡാറ്റയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് ഖാര്‍ഗെ തൻ്റെ വിമർശനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2013 നും 2023 നും ഇടയിൽ ദലിതർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 46 ശതമാനവും ആദിവാസികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 91 ശതമാനവും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഖാര്‍ഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഹരിയോം വാൽമീകിയെ ഉപദ്രവിക്കൽ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ആക്രമണം, അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ബിജെപി മനോഭാവം, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ സവായ് മധോപൂർ ജില്ലയിലെ വയോധികയായ ദലിത് സ്ത്രീ കമല ദേവി റൈഗറിനെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ആർ‌എസ്‌എസ്-ബിജെപിയുടെ ഫ്യൂഡൽ മാനസികാവസ്ഥയുടെ തെളിവാണ്." -ഖാർഗെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാമൂഹിക നീതി, സമത്വം എന്നീ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെ മോദി മനപൂര്‍വം അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ദലിതർ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ആദിവാസികൾ, പാർശ്വവത്‌കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് ഖാര്‍ഗെ എക്‌സില്‍ എഴുതി.

ഹരിയാനയിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വൈ പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുടെ വാർത്ത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണന്ന് ഖാര്‍ഗ പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അനീതിയുടെയും മനുഷ്യത്വമില്ലായ്‌മയുടെയും തെളിവാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 11 വര്‍ഷമായി എഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ദലിത് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോലും നീതി ലഭിക്കാത്ത വിധം ബിജെപി അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഖാര്‍ഗെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വൈ പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയില്‍ പ്രതികരിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ഹരിയാനയിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ ലോക്‌സഭാ എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പീഡനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ച ഹരിയാന ഐപിഎസ് ഓഫിസർ വൈ പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം ദലിതർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അനീതിയുടെയും അതിക്രമങ്ങളുടെയും പരമ്പര ഭയാനകമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

"ആദ്യം റായ്ബറേലിയിൽ ഹരിയോം വാൽമീകിയുടെ കൊലപാതകം, പിന്നീട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപമാനിക്കൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആത്മഹത്യ എന്നിവ ബിജെപി ഭരണം ദലിതർക്ക് ഒരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ പൗരനായാലും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളായാലും, ദലിത് സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അനീതിയും മനുഷ്യത്വമില്ലായ്‌മയും അവരെ വേട്ടയാടുന്നു. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ദലിതരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ സാധാരണ ദലിത് സമൂഹം ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കുക" പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്‌സില്‍ എഴുതി.

പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയില്‍ എഫ്ഐആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്‌തു

പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അംനീത് ഉന്നത ഉദയോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഹരിയാന ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഡിജിപി) ശത്രുജീത് സിങ് കപൂർ, റോഹ്തക് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്‌പി) നരേന്ദ്ര ബിജാർനിയ എന്നിവർക്കെതിരെ ചണ്ഡീഗഢ് പൊലീസ് എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്‌തു. 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 108, 3(5), 1989 ലെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(1)(r) എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് എഫ്ഐആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്‌തു.

Also Read: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ആത്മഹത്യ; അംനീതുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി, കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടി വേണമെന്നാവശ്യം

For All Latest Updates

TAGGED:

HARIYANA IPS OFFICER SUICIDEKHARGE CRITICIZES MODIKHARGE ACCUSES BJP FEUDAL ATTITUDEKHARGE BLAMES BJPKHARGE SLAMS PM MODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.