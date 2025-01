ETV Bharat / bharat

'ബിജെപിയും ആര്‍എസ്എസും രാജ്യദ്രോഹികള്‍, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്‍ ഒരു പങ്കുമില്ല': കോണ്‍ഗ്രസ് - CONGRESS SLAMS BJP AND RSS

Congress rally at Mhow in Madhya Pradesh on Monday. ( KHARGE X handle )