ETV Bharat / bharat

ദുർഗാ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ അപകടം; ട്രാക്‌ടർ ട്രോളി മറിഞ്ഞ് 11 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

ആളുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ട്രാക്‌ടർ ട്രോളിയിൽ 30 ലധികം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു.

ARDLA DAM BACKWATER IDOL IMMERSION DURGA IDOL IMMERSION KHANDWA ACCIDENT 11 PEOPLE DIED RESCUE OPERATIONS
Major accident during Durga idol immersion in Khandwa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭോപ്പാൽ: ദുർഗാ ദേവി വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ ട്രാക്‌ടർ ട്രോളി മറിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ദസറ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഖണ്ട്വ ആർഡ്‌ല അണക്കെട്ടിൻ്റെ കായലിൽ നടന്ന നിമജ്ജനത്തിനിടെയാണ് ട്രാക്‌ടർ മറിഞ്ഞ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 2) വൈകുന്നേരത്തോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

ആളുകളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ട്രാക്‌ടർ ട്രോളിയിൽ 30 ലധികം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേർ ഇതിനകം മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

ദസറ ദിനത്തിൽ ദുർഗാ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ പാണ്ഡാന ബ്ലോക്കിലെ ആർഡ്‌ല ഗ്രാമത്തിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ, ആർഡ്‌ല അണക്കെട്ടിൻ്റെ കായലിൽ ദുർഗാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമജ്ജനം ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടി. വിഗ്രഹങ്ങൾ നിമജ്ജനം ചെയ്യാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ട്രാക്‌ടർ ട്രോളികളിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ഈ ട്രാക്‌ടർ ട്രോളികളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം 30 ലധികം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിൻ്റെ കായലിലൂടെ പോകുന്ന റോഡിൽ വച്ചാണ് ട്രാക്‌ടർ ട്രോളി മറിഞ്ഞ് അപകടം ഉണ്ടായത്. എല്ലാവരും ഉടൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ട്രാക്‌ടർ ട്രോളി മറിഞ്ഞതോടെ കരയിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നദിയിലേക്ക് ചാടാൻ ചില യുവാക്കൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്‌കരമാക്കി. സംഭവമറിഞ്ഞ് പൊലീസും എസ്‌ഡിആർഎഫ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി. എസ്‌ഡിആർഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഇതുവരെ എട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. ഇനിയും നിരവധി പേർ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞയുടനെ കളക്‌ടർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മനോജ് കുമാർ റായ് എന്നിവർ സ്ഥലത്ത് എത്തി.

ആംബുലൻസ് എത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഉടനടി ചികിത്സ നൽകാനും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ എമർജൻസി വാർഡുകള്‍ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്.

Also Read: ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ കീഴടങ്ങിയത് 103 മാവോയിസ്റ്റുകള്‍; 49 പേര്‍ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് 1.06 കോടിയുടെ പാരിതോഷികം

For All Latest Updates

TAGGED:

ARDLA DAM BACKWATER IDOL IMMERSIONDURGA IDOL IMMERSIONTRACTOR TROLLEY ACCIDENTKHANDWA ACCIDENTTRACTOR TROLLEY ACCIDENT DURGA PUJA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.