അങ്ങ് ബംഗാളിലും കേരളത്തനിമ, ദുർഗാപൂജ വേദികളിൽ ഹിറ്റായി തെയ്യം
പൂജാ ദിനങ്ങളില് കൊല്ക്കത്തയില് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പുരാതന കലയായ തെയ്യവും വാസ്തുവിദ്യയേയും പുരാതന കലയേയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശില്പങ്ങളും ക്ഷേത്രവുമാണ്.
Published : September 29, 2025 at 8:53 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് ദുർഗാപൂജ പന്തലുകളാണ് ത്രിധാര അകൽ ബോധനും 66 പള്ളിയും. ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും ദുർഗാപൂജയുടെ ഭാഗമായി അനവധി ഗംഭീര പരിപാടികളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.
ഇത്തവണ പരിപാടിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പുരാതന കലയായ തെയ്യവും വാസ്തുവിദ്യയേയും പുരാതന കലയേയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ശില്പങ്ങളും ക്ഷേത്രവുമാണ്. അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച വിസ്മയമാണ് 79-ാം വർഷത്തിൽ 2 പന്തലുകളിലായി (ത്രിധാര അകൽ ബോധൻ, 66 പള്ളി) പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
66 പള്ളിയിൽ തെയ്യം
ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ ഇത്തവണത്തെ ദുർഗാപൂജ പന്തലുകളിലൊന്നാണ് 66 പള്ളി. ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുരാതന കലയായ തെയ്യം അരങ്ങേറുന്നത്. 75-ാം വാർഷികമായ ഇക്കൊല്ലം ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാനുമായാണ് തെയ്യം എന്ന കലാരൂപത്തെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. പൂജാ ദിനങ്ങള് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തെയ്യം അരങ്ങേറും.
കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും വടക്കൻ മലബാറിലുമാണ് തെയ്യം പ്രധാനമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുരാതന കാലം മുതലെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ നൃത്തകല, വിനോദത്തിനു മാത്രമല്ല, ആളുകളുടെ ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളുമായും ഭക്തിയുമായും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെയ്യത്തിൽ, കലാകാരന്മാർ ദേവതകളുടെ രൂപം കെട്ടിയാടുന്നു. പ്രാർഥിക്കുകയും പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളും നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യശക്തിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭക്തർക്ക് ചൊരിയുന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, ഛായങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ കലാരൂപം സ്ത്രീ ഭാവവും പുരുഷ ഭാവവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീ തെയ്യം പാർവതി ദേവതകളായി സൗമ്യവും വാത്സല്യപൂർണ്ണവുമായ രൂപത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പുരുഷ തെയ്യം ദേവതകൾ ശിവൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ശാന്തവും രൗദ്രവുമായ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
തെയ്യം കലയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഗ്രാമ മണ്ഡപം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗോപാൽ പോദ്ദാർ ഈ വർഷത്തെ പൂജയ്ക്കായി അലങ്കരിച്ചത്. വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം മണ്ഡപത്തിലെ ദേവിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തെയ്യം നിരവധി കലകളുടെ സംയോജനമാണ്. "അഭിനയം, നൃത്തം, സംഗീതം, വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ച് ഇതിനെ ഒരു സവിശേഷ നൃത്തമാക്കി മാറ്റുന്നു" എന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗോപാൽ പറയുന്നു. ഈ വർഷം കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ പൂജ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഈ കല തത്സമയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ പ്രത്യേക പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20-25 കലാകാരന്മാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി അവരുടെ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ അതുല്യ മണ്ഡപം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശകർക്ക് തെയ്യം നൃത്തത്തിൻ്റെ തത്സമയ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ദുർഗാ പൂജ കൊൽക്കത്തയിലെ ജനങ്ങളും കേരള സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ അതുല്യ നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ്.
ത്രിധര അകൽ ബോധൻ
ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പൂജകളിൽ ഒന്നാണ് ത്രിധര അകൽ ബോധൻ. ഇത്തവണത്തെ സൃഷ്ടികൾ പുരാതന കല, വാസ്തുവിദ്യ, ശില്പം എന്നിവയുടെ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ ഓരോ ഇഷ്ടികയും ഓരോ ശില്പവും സംസാരിക്കുന്നതായി തോന്നും വിധമാണ് അലങ്കാരങ്ങൾ.
രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് ജേതാവും കലാകാരനുമായ ഗൗരങ് ക്വില്ലയാണ് ഈ പുരാതന ക്ഷേത്ര രൂപത്തിൻ്റെ ശില്പി. ഒരു വശത്ത്, ദേവാദിദേവ് മഹാദേവ് ഒരു ഉയർന്ന ബലിപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുരാതന ശൈലിയിലുള്ള ക്ഷേത്രവും ദുർഗ്ഗാദേവി ശില്പവും തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മീയ സംഗമ കാഴ്ചയാണിവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദേവനാഗരി ലിപികൾ ചുവരുകളിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളി വിഗ്രഹങ്ങളും വിവിധ ശിൽപങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. കുന്നിൻ മുകളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉയർന്ന് പറക്കുന്ന പതാകകളും ഇവിടെ കാണാം. പാറകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലും താഴേക്ക് വരുന്നതും കാഴ്ചക്ക് കൂടുതൽ നിറം പകരുന്നു.
കൊത്തിയെടുത്ത ശില്പങ്ങളുടെ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള അഘോരി കലാകാരന്മാർ സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ പവലിയനിൽ ശിവ താണ്ഡവം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവർ എല്ലാ ദിവസവും പൂജകളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കും. അത് തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കും എന്ന് ത്രിധാര കൺവീനർ ശുഭ്ജിത്ത് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു.
Also Read: ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം