അമേരിക്കയെ മറികടന്ന് കേരളം, ശിശുമരണ നിരക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞു, രാജ്യത്തിന് വൻ മുന്നേറ്റവുമായി പുതിയ സര്വേ പുറത്ത്
Published : September 6, 2025 at 8:31 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യാ സർവേയായ സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം (എസ്ആർഎസ്) ജനന നിരക്കിൻ്റെയും ശിശുമരണ നിരക്കിൻ്റെയും കണക്കുകള് പുറത്തുവിട്ടപ്പോള് കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടം. രാജ്യത്തെ ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR) റെക്കോഡ് താഴ്ന്ന നിരക്കായ 25 ൽ എത്തി. ഛത്തീസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് (37) രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിൽ (5) ആണ്, അമേരിക്കയില് ഇത് 5.6 ആണ്.
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിശുമരണനിരക്ക് (3) രേഖപ്പെടുത്തിയ മണിപ്പൂരാണ്. എന്നാൽ, വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒറ്റ അക്ക ശിശുമരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് 44 ൽ നിന്ന് 28 ആയി കുറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സംഖ്യ 27 ൽ നിന്ന് 18 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്നും സര്വേയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയില് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്കാണ് 2023 ല് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, 1,000 ജനനങ്ങളിൽ വെറും 3 മരണങ്ങൾ മത്രമാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം, ജനന നിരക്ക് കുറയുന്നുവെന്നും കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2023-ൽ ദേശീയ ജനനനിരക്ക് 1,000 ജനസംഖ്യയിൽ 18.4 ആയിരുന്നു, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ബിഹാറിലും (25.8) ഏറ്റവും കുറവ് തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് (12.0).
ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞു, കേരളത്തിനും നേട്ടം
1971-ല് ആയിരത്തില് 36.9 ആയിരുന്ന ജനനനിരക്ക് 2023-ല് 18.4 ആയി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്ഷത്തിനിടയില് മാത്രം 21.4-ല്നിന്ന് 18.4 ആയി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില് 22.9 നിരക്കില്നിന്ന് 20.3 ആയും നഗരങ്ങളില് 17.3-ല് നിന്ന് 14.9 ആയും കുറഞ്ഞു. 2023-ല് ബിഹാറിലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ജനനനിരക്ക് (25.8) രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം.
ജനനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് (12.0), തൊട്ടുപിന്നാലെ കേരളവും (12.3). 2021-23 കാലയളവിൽ കേരളം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ ജനനനിരക്ക് നഗര നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. "ദേശീയ തലത്തിൽ ജനനനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി 1971-ൽ 36.9 ആയിരുന്നത് 2023-ൽ 18.4 ആയി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമ-നഗര വ്യത്യാസവും കുറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദശകങ്ങളിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജനനനിരക്ക് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണ്," റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക്
ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദന കാലയളവിൽ ജനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബിഹാറിൽ 2.8 എന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ 1.2 എന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് (1.5) ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവാണ്.
കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് പൊതുവെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. 2011-13 ൽ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് 1.8 ആയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അനുസരിച്ച് മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് നിരക്ഷരരായ സ്ത്രീകൾക്ക് 2.1 ഉം സാക്ഷരരായ സ്ത്രീകൾക്ക് 1.5 ഉം ആണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള മരണനിരക്ക് (U5MR)
U5MR എന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അഞ്ച് വര്ഷം പൂര്ത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പെ മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് 1,000 ജനനങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യയായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ മൊത്തത്തിൽ, 2023-ൽ U5MR 29 ആയിരുന്നു, അതായത് ഓരോ 1,000 ജനനങ്ങളിലും 29 കുട്ടികൾ അഞ്ച് വയസ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു.
2023-ൽ കേരളത്തിൽ 1000 ത്തില് 8 കുട്ടികള് വരെയാണ് ഇത്തരത്തില് മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിൽ 44 വരെയാണ് ഇത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ U5MR കേരളത്തിലാണ് (8), തൊട്ടുപിന്നാലെ തമിഴ്നാട് (13), ജമ്മു & കശ്മീർ (15). ഡൽഹി, കേരളം എന്നിവ ഒഴികെ, മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ U5MR പൊതുവെ കൂടുതലാണ്.
കേരളത്തിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 42.9 ശതമാനം അവിവാഹിതര്
കേരളത്തിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 42.9 ശതമാനം അവിവാഹിതരാണെന്ന് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരിലാണ് അവിവാഹിതർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്, 50.3 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും അവിവാഹിതരാണ്. സ്ത്രീകളിൽ 35.5 ശതമാനം മാത്രമാണ് അവിവാഹിതർ.
ലിംഗാനുപാതം
2020-22 ൽ രാജ്യത്തെ ലിംഗാനുപാതം 914 ൽ നിന്ന് 2021-23 ൽ 3 പോയിൻ്റ് വർധിച്ച് 917 ആയി. ഛത്തീസ്ഗഡും കേരളവുമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനനാനുപാതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, യഥാക്രമം 974 ഉം 971 ഉം ആണ്, അതേസമയം ഏറ്റവും കുറവ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് (868).
കേരളം വികസിത രാജ്യങ്ങളേക്കാള് കുറവിലെത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യം: ആരോഗ്യ മന്ത്രി
"കേരളത്തിലെ ശിശു മരണനിരക്ക് 5 ആണെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പിള് രജിസ്ട്രേഷന് സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിശു മരണ നിരക്കാണിത്. 25 ആണ് ദേശീയ ശരാശരി. അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകളിലെ ശിശു മരണ നിരക്ക് 5.6 ആണ്. വികസിത രാജ്യത്തിനും താഴെയാണ് ഇപ്പോള് കേരളത്തിലെ ശിശു മരണനിരക്ക്. ഈ അഭിമാന നേട്ടത്തിന് ഒപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും മറ്റ് സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും നന്ദി" ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് അഭിനന്ദിച്ചു.
കേരളത്തിലെ നവജാത ശിശു മരണ നിരക്ക് 4ല് താഴെയാണ്. ദേശീയ തലത്തില് 18 ഉള്ളപ്പോഴാണ് കേരളം 4ല് എത്തിയത്. ഇത് വികസിത രാജ്യങ്ങള്ക്ക് തുല്യമാണ്. 2021ലെ ശിശു മരണനിരക്കായ 6ല് നിന്നാണ് മികച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ 5 ആക്കി കുറയ്ക്കാനായത്. 2023-ല് 1,000 കുഞ്ഞുങ്ങളില് 5 മരണങ്ങള് എന്ന ശിശു മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളം പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചത്. ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ 1,000 ജനനങ്ങളില് 5.6 എന്ന നിരക്കിനേക്കാള് കുറവാണ്.
കേരളം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടമാണിതെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു. മാതൃശിശു സംരക്ഷണത്തിന് സര്ക്കാര് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നല്കുന്നത്. പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ ആശുപത്രികളുടേയും നിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നതിന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു. പ്രസവം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 16 ആശുപത്രികള്ക്ക് ദേശീയ ലക്ഷ്യ ഗുണനിലവാര സര്ട്ടിഫിക്കേഷനും 6 ആശുപത്രികള്ക്ക് ദേശീയ മുസ്കാന് അംഗീകാരവും ലഭ്യമാക്കി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മാതൃശിശു സൗഹൃദ ആശുപത്രി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങള് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സമഗ്ര ന്യൂബോണ് സ്ക്രീനിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.
കുഞ്ഞുങ്ങളില് ജന്മനായുള്ള ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി സൗജന്യമായി ചികിത്സിക്കുന്ന ഹൃദ്യം പദ്ധതി വിജയകരമായി തുടരുന്നു. ഇതുവരെ 8450 കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കാണ് സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ 1000 ദിനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നല്കി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കി. പ്രസവശേഷം അമ്മയേയും കുഞ്ഞിനേയും വാഹനത്തില് സൗജന്യമായി വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന മാതൃയാനം പദ്ധതി പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലും നടപ്പിലാക്കി. അപൂര്വ ജനിതക രോഗങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നല്കുക വഴി അതുമൂലമുള്ള മരണങ്ങളും കുറയ്ക്കാന് സാധിച്ചു.
കേരളത്തില് നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മരണനിരക്ക് ഒരുപോലെ കുറയ്ക്കാനായി. കേരളത്തിന്റെ നിരക്കില് ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ല. ആദിവാസി, തീരദേശ മേഖലകളിലുള്പ്പെടെ ഈ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നവജാത ശിശു തീവ്രപരിചരണ യൂണിറ്റുകള് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള് നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്ക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണിതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
