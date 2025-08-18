ETV Bharat / bharat

ഗവർണർ - സർക്കാർ പോര്: വിസി നിയമനത്തിന് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജി; സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം - KERALA VC DISPUTE

സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ചാൻസലറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും യുജിസിയും നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

Published : August 18, 2025 at 4:56 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കേരള സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ സർവകലാശാലാ വിസിമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായി സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുധാംശു ധൂലിയയെ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ചു.

സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ

തർക്കം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി. രണ്ട് സർവകലാശാലകൾക്കും ഒരേ കമ്മിറ്റിയോ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികളോ രൂപീകരിക്കാൻ അധ്യക്ഷന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കമ്മിറ്റിയിൽ അഞ്ചംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ രണ്ട് പേരെ ചാൻസലറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകുന്ന പട്ടികയിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇതിനു പുറമെ യുജിസി ഒരു അംഗത്തെ നാമനിർദേശം ചെയ്യും. അന്തിമ തീരുമാനം അധ്യക്ഷന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഹൈക്കോടതി വിധി

താത്കാലിക വിസി നിയമനങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ശിപാർശയില്ലാതെ ഗവർണർ നിയമനം നടത്തിയതിനെതിരെ ഗവർണർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ. സ്ഥിരം വിസിമാരെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ താത്കാലിക വിസിമാരെ വീണ്ടും നിയമിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഡോ. സിസ തോമസ്, കെ ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരെ ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാലകളിൽ ഇടക്കാല വിസിമാരായി വീണ്ടും നിയമിച്ചു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും ഹർജി നൽകുകയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശിപാർശയോടെ മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് താത്കാലിക വിസിയെ നിയമിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13(7) പ്രകാരമാണിത്. 2024 നവംബറിൽ ഡോ. കെ ശിവപ്രസാദ്, ഡോ. സിസ തോമസ് എന്നിവരെ യഥാക്രമം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയിലും താത്കാലിക വിസിമാരായി ഗവർണർ നിയമിച്ചത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ വിധി ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

വിസി നിയമനം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിസി നിയമനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. യോഗ്യരായവരെ കണ്ടെത്താൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്യാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബംഗാൾ മാതൃകയിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായി വിരമിച്ച ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗാളിൽ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യുയു ലളിതിനെയാണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചിരുന്നത്. തുല്യത പാലിക്കാനാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനം വാദിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കോടതി ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

