"ഹിന്ദി അറിയാത്തതിനാല്‍ മുഖത്ത് ചവിട്ടി, മുണ്ട് അഴിപ്പിച്ചു, കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കി", ഡല്‍ഹിയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ എംപിമാര്‍

“കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥിളെ കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കി ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു, അവരെ വലിച്ചിഴച്ചു, ലാത്തി ഉപയോഗിച്ചും മര്‍ദിച്ചു, മുഖത്ത് ചവിട്ടി, വസ്‌ത്രം അഴിച്ചു അപമാനിച്ചു, കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം” ബ്രിട്ടാസ് കത്തില്‍ കുറിച്ചു.

September 27, 2025 at 11:13 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരില്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വച്ച് മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തില്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി കമ്മിഷണർ സതീഷ് ഗോൾച്ചയ്ക്ക് കത്തയച്ച് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എംപി. സംഭവത്തില്‍ ഉന്നതതലവും നിഷ്‌പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വി. ശിവദാസൻ എംപി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിർഭും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സാക്കിർ ഹുസൈൻ ഡൽഹി കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന അശ്വന്ത് ഐടി, സുധിൻ കെ എന്നീ വിദ്യാർഥികളെ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നും, ജനക്കൂട്ടം അവരെ മർദിച്ചെന്നും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചും ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും ബ്രിട്ടാസ് കത്തില്‍ ആരോപിച്ചു. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി വേണമെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

John Brittas Letter to Delhi Police Commissioner demanding immediate justice. (ETV Bharat)

സംഭവമിങ്ങനെ: ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റില്‍ വച്ച് സെപ്‌റ്റംബര്‍ 24 നാണ് ദുരനുഭവം നേരിട്ടതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പറഞ്ഞു. മാര്‍ക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോള്‍ കച്ചവടക്കാരനായി എത്തിയ ഒരാൾ ഫോണ്‍ വാങ്ങാൻ താൽപര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചെന്നും എന്നാല്‍ വേണ്ടെന്ന് തങ്ങള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഇതിനുപിന്നാലെ കച്ചവടക്കാരൻ സംഘമായെത്തി അശ്വന്തിൻ്റെ ഐഫോൺ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഈ ഫോൺ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് മോഷടിച്ചതാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ശേഷം, സംഘം ചേര്‍ന്നെത്തിയ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളെ മര്‍ദിച്ചെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസും കച്ചവടക്കാര്‍ക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്നും തങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടു.

തങ്ങള്‍ മുണ്ടുടുത്തതിനെ എതിര്‍ത്തെന്നും ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിച്ചതച്ചതായും മുഖത്ത് ചവിട്ടിയതായും വിദ്യാർഥികൾ പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും ഡൽഹി കമ്മിഷണർക്കും പൊലീസ് കംപ്ലെയ്‌ൻ്റ് അതോറിറ്റിക്കും വിദ്യാർഥികൾ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജിലെ മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികളെത്തി പൊലീസുമായി സംസാരിച്ചാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

പൊലീസ് ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് ബ്രിട്ടാസ്

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദ്യാര്‍ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം കച്ചവടക്കാരുമായി ഒത്തുകളിച്ചുവെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് തൻ്റെ കത്തിൽ ആരോപിച്ചു. “വിദ്യാര്‍ഥിളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു, അവരെ വലിച്ചിഴച്ചു, ലാത്തി ഉപയോഗിച്ചും മര്‍ദിച്ചു, മുഖത്ത് ചവിട്ടി, വസ്‌ത്രം അഴിച്ചു അപമാനിച്ചു, കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം” ബ്രിട്ടാസ് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ക്ക് എഴുതിയ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹിന്ദി കാര്യമായി വശമില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മർദിക്കുകയും കേരളരീതിയിൽ മുണ്ടുടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വിദ്യാർഥിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്‌തത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ വൈവിധ്യത്തോടുള്ള അപമാനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് യുവ വിദ്യാർഥികളെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു, ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കട്ടികളെ മർദിച്ചു, ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, പരമ്പരാഗത കേരള വസ്‌ത്രധാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരിഹസിച്ചു. അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത അതേ ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്രൂരത ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കും ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തിനും എതിരായ അക്രമവും അപമാനവുമാണിത്,” ബ്രിട്ടാസ് കുറിച്ചു.

