ഐഎംഎയിൽ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം; കേരള കേഡറ്റ് മുങ്ങിമരിച്ചു
ഐഎംഎയിൽ കനത്ത സൈനിക പരിശീലനമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. ഇതിനു മുൻപും പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : September 12, 2025 at 3:14 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ (ഐഎംഎ) നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനിടെ മലയാളി സൈനിക വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ബാലു എസ് (33) ആണ് മരിച്ചത്. സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഐഎംഎ മാനേജ്മെൻ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പൊലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കേഡറ്റിൻ്റെ മരണവാർത്ത ലഭിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൽ ഐഎംഎ ഓഫിസറാകാൻ പരിശീലനം നേടുകയായിരുന്ന ബാലു സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾ ഡെറാഡൂണിൽ എത്തി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി. ആർമി കേഡറ്റ് കോളജിലൂടെയാണ് ബാലു സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫിസറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സാധാരണഗതിയിൽ, എസിസി (ആർമി കേഡറ്റ് കോളേജ്) വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേഡറ്റുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തോടെ പ്രാരംഭ സൈനിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കും. അതിനുശേഷം നാലാം വർഷത്തിൽ ഐഎംഎയുടെ കഠിന പരിശീലന പരിപാടി കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
സെലക്ഷന് ശേഷം ഐഎംഎയിൽ കനത്ത സൈനിക പരിശീലനമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ നീന്തൽ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സൈനിക പരിശീലനത്തിനിടെ കേഡറ്റുകൾ മരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഐഎംഎയിൽ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
2017 ഓഗസ്റ്റിൽ, 10 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തിനിടെ രണ്ട് കേഡറ്റുകൾ മരിച്ചു. 2019 ൽ, ലാൻഘ റോഡിന് സമീപം രാത്രി നാവിഗേഷൻ പരിശീലനത്തിനിടെ ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിൽ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കേഡറ്റ് തുടർ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ചു. പോരാട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ കേഡറ്റുകളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന കടുത്ത സൈനിക പരിശീലനത്തിൻ്റെ അപകടസാധ്യതകളെയാണ് ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഐഎംഎയെയും എസിസിയെയും കുറിച്ച്
1932-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമി രാജ്യത്തെ മുൻനിര സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒരു വർഷത്തെ കഠിന പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റുമാരായി കേഡറ്റുകളെ നിയമിക്കുന്നു. വിവിധ സേനകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക പ്രവേശനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത്. മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമും സൈനിക പരിശീലനവും സ്ഥാപനം ഒരുക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഐഎംഎയിൽ അവസാന പ്രീ-കമ്മീഷൻ പരിശീലനവും നൽകും.
Also Read: ചരിത്രമെഴുതാൻ ഇന്ത്യൻ വനിത സേന; 10 ഓഫിസർമാർ കപ്പലിൽ ലോകം ചുറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നു