ETV Bharat / bharat

'മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ രാഷ്‌ട്രീയം കളിക്കുന്നു'; ലക്ഷ്യം വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള പദവിയെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ - CEC RAJIV KUMAR DOING POLITICS

A combination of photos of AAP Supremo Arvind Kejriwal (left) and CEC Rajiv Kumar ( ANI )