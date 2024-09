ബിജെപി സഖ്യത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍; ജെഡിയു വക്താവ് കെസി ത്യാഗിയെ നീക്കി - JDU Spokesperson KC Tyagi Resigned

'എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല...'; വിരാട് കോലിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എംഎസ് ധോണി - Dhoni On His Relation With Virat