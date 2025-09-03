ETV Bharat / bharat

ഷര്‍മിളയ്ക്ക് ശേഷം കവിതയും; കുടുംബ വഴക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക കോണ്‍ഗ്രസിനോ? - KAVITHA AND YS SHARMILA

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരി വൈ.എസ്. ഷര്‍മിളയുമാണ് കവിതയെ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരില്‍ പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്

KAVITHA YS SHARMILA BRS CONGRESS
KAVITHA AND YS SHARMILA (X.Com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബിആര്‍എസ്) പ്രസിഡന്‍റുമായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്‍റെ (കെസിആര്‍) കുടുംബത്തിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെയാണ്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്‍റെ പേരില്‍ കെ. കവിതയെ ബിആര്‍എസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതാണ് കുടുംബ വഴക്കിലെ പുതിയ അധ്യായം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരി വൈ.എസ്. ഷര്‍മിളയുമാണ് കവിതയെ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരില്‍ പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കുടുംബ വഴക്കിന്‍റെ തുടക്കം

കവിത ബിആര്‍എസ് വിട്ടത് പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ചര്‍ച്ചകളും ഇതിനകം സജീവമായിട്ടുണ്ട്. കവിത തന്‍റെ പിതാവ് കെസിആറിനെ 'പിശാചുക്കളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ദൈവം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഗൗരവകരമായത്. കെസിആറുമായി അടുപ്പമുള്ള ചിലര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും, കാലേശ്വരം പദ്ധതിയിലെ അഴിമതിക്ക് കാരണം അവരാണെന്നും കവിത ആരോപിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നില്‍ തന്‍റെ ബന്ധുക്കളായ ഹരീഷ് റാവുവും സന്തോഷ് കുമാറുമാണെന്നും കവിത ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയെയും കെസിആറിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. കൂടാതെ, പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന് ബിആര്‍എസ് വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്‍റ് കൂടിയായ സഹോദരന്‍ കെ.ടി. രാമറാവു കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും കവിത വിമര്‍ശിച്ചു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കവിതയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ കാരണമായത്.

കവിതയും ഷര്‍മിളയും, സമാനതകള്‍

വൈ.എസ്. ഷര്‍മിളയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവുമായി കവിതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുമായുള്ള സ്വത്ത് തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷര്‍മിള, പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായി. ജഗനെതിരായ ഷര്‍മിളയുടെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ സഹായമായി.

കവിതയും ബി.ആര്‍.എസ്സിനെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങളിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആയുധം നല്‍കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ കവിതയുടെ നീക്കം ഷര്‍മിളയെപ്പോലെ ഒരു 'ഗെയിം ചേഞ്ചര്‍' ആകാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തെലകപ്പള്ളി രവി വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിസായ പിടിഐയോടെ പ്രതികരിച്ചു. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സാധാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നിലപാട്

കവിതയുടെ പ്രശ്‌നം കെസിആറിന്റെ കുടുംബ വഴക്കാണെന്നും, അതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ടിപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുമാര്‍ ഗൗഡ് പറഞ്ഞു. കവിത കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമീപിച്ചാല്‍ പോലും കെസിആറില്‍ നിന്നും കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അകന്നു നില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രവേശം സാധ്യമല്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ജഗന്‍ റെഡ്ഡിയുടെയും ഷര്‍മിളയുടെയും സ്വത്ത് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കോടതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്‍റെയും ഭാര്യയുടെയും ഓഹരികള്‍ ഷര്‍മിള നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയെടുത്തുവെന്ന് ജഗന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കുകള്‍ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നത്. കവിതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബിആര്‍എസ്) പ്രസിഡന്‍റുമായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്‍റെ (കെസിആര്‍) കുടുംബത്തിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെയാണ്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്‍റെ പേരില്‍ കെ. കവിതയെ ബിആര്‍എസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതാണ് കുടുംബ വഴക്കിലെ പുതിയ അധ്യായം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരി വൈ.എസ്. ഷര്‍മിളയുമാണ് കവിതയെ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരില്‍ പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കുടുംബ വഴക്കിന്‍റെ തുടക്കം

കവിത ബിആര്‍എസ് വിട്ടത് പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ചര്‍ച്ചകളും ഇതിനകം സജീവമായിട്ടുണ്ട്. കവിത തന്‍റെ പിതാവ് കെസിആറിനെ 'പിശാചുക്കളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ദൈവം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഗൗരവകരമായത്. കെസിആറുമായി അടുപ്പമുള്ള ചിലര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും, കാലേശ്വരം പദ്ധതിയിലെ അഴിമതിക്ക് കാരണം അവരാണെന്നും കവിത ആരോപിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നില്‍ തന്‍റെ ബന്ധുക്കളായ ഹരീഷ് റാവുവും സന്തോഷ് കുമാറുമാണെന്നും കവിത ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയെയും കെസിആറിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. കൂടാതെ, പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന് ബിആര്‍എസ് വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്‍റ് കൂടിയായ സഹോദരന്‍ കെ.ടി. രാമറാവു കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും കവിത വിമര്‍ശിച്ചു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കവിതയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ കാരണമായത്.

കവിതയും ഷര്‍മിളയും, സമാനതകള്‍

വൈ.എസ്. ഷര്‍മിളയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവുമായി കവിതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുമായുള്ള സ്വത്ത് തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷര്‍മിള, പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായി. ജഗനെതിരായ ഷര്‍മിളയുടെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ സഹായമായി.

കവിതയും ബി.ആര്‍.എസ്സിനെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങളിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആയുധം നല്‍കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ കവിതയുടെ നീക്കം ഷര്‍മിളയെപ്പോലെ ഒരു 'ഗെയിം ചേഞ്ചര്‍' ആകാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തെലകപ്പള്ളി രവി വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിസായ പിടിഐയോടെ പ്രതികരിച്ചു. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സാധാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നിലപാട്

കവിതയുടെ പ്രശ്‌നം കെസിആറിന്റെ കുടുംബ വഴക്കാണെന്നും, അതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ടിപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുമാര്‍ ഗൗഡ് പറഞ്ഞു. കവിത കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമീപിച്ചാല്‍ പോലും കെസിആറില്‍ നിന്നും കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അകന്നു നില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രവേശം സാധ്യമല്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ജഗന്‍ റെഡ്ഡിയുടെയും ഷര്‍മിളയുടെയും സ്വത്ത് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കോടതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്‍റെയും ഭാര്യയുടെയും ഓഹരികള്‍ ഷര്‍മിള നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയെടുത്തുവെന്ന് ജഗന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കുകള്‍ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നത്. കവിതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

For All Latest Updates

TAGGED:

KAVITHAYS SHARMILABRSCONGRESSKAVITHA AND YS SHARMILA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.