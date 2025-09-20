വിനോദ സഞ്ചാരികളില്ല, ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്; നിശ്ചലമായി ഹൗസ്ബോട്ടുകള്, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു
ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലെ 3000 മുറികളിൽ വെറും 40 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലുള്ളത്.
Published : September 20, 2025 at 10:43 AM IST
മോസം മുഹമ്മദ്
ശ്രീനഗർ: സബർവാൻ കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ദേവദാർ മരം കൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്ത മനോഹരമായ ഹൗസ്ബോട്ടുകള്. ദാല് തടാകത്തിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള നിഗീന് തടാകത്തിന്റെയും ഓരങ്ങളില് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്കും പ്രിയമുള്ള ഓര്മ്മകള് സമ്മാനിച്ചാണ് ഈ ബോട്ടുകള് അവരെ തിരികെ അയക്കുന്നത്. കലാപരവും സാംസ്കാരികമായ പരിപാടികളൊക്കെ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ രസിപ്പിക്കാനായി നടത്താറുണ്ട്.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ പഹൽഗാമിലെ ബൈസരൻ പുൽമേട്ടിൽ 25 വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ഒരു പ്രാദേശിക ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡിനെയും തീവ്രവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ ഇടിവാണ് ജമ്മുകാശ്മിരില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടുകളില്.
ആഢംബര കേന്ദ്രമായ നഗീന് തടാകത്തിലും ദാല് തടാകത്തിലെയും ഹൗസ്ബോട്ടുകളൊക്കെ വിനോദ സഞ്ചാരികളില്ലാതെ ശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സേവനം നൽകി വന്ന ഹൗസ് ബോട്ട് ഉടമകൾ ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയില് വരെ കാര്യങ്ങള് എത്തി.
ഈ സീസണിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബുക്കിംഗുകളോ അന്വേഷണങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കശ്മീർ ഹൗസ്ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ മൻസൂർ അഹമ്മദ് പക്തൂൺ പറഞ്ഞു. "3000 മുറികളിൽ 40 എണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലുള്ളൂ. ഈ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പഹൽഗാം ആക്രമണം മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായെന്നും, താഴ്വരയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയവും സംശയവുമുണ്ടെന്നും ട്രാവൽ ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കശ്മീർ (TAAK) പ്രസിഡന്റ് ഫാറൂഖ് അഹമ്മദ് കുത്തൂ പറഞ്ഞു.
"ലാഭം പോലും നേടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ വലിയ നിക്ഷേപം നടന്നു. എന്നാൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കുറവില് പ്രതിമാസ ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്," കുത്തൂ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ 109 വർഷമായി വിദേശ, ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനാൽ ഒരു ബോട്ടുടമായാണ് മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് ദുനു. ദൂനുവിന്റെ ആഡംബര ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ നിജീൻ തടാകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 10 മുറികളുള്ള മൂന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഇവ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.
"ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒരു ബുക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 22-ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടിവന്ന താഴ്വരയിലെ 800 ഹൗസ്ബോട്ട് ഉടമകളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്.
സർക്കാരിന്റെ യാത്രാവിലക്കുകൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഭയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതോടെ കശ്മീരിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയിലാണെന്നും ഉടമകൾ പറയുന്നു.
“ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരു ബുക്കിംഗ് മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ,” കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു രാത്രി താമസത്തിനായി പൂനെയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ഏഴ് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒരു സംഘത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുനു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സാധാരണ നിരക്കിന് പകരം പ്രഭാത ഭക്ഷണവും അത്താഴവും ഉള്പ്പെടെ 1200 രൂപ മാത്രമാണ് ഈ വിനോദ സഞ്ചാരികളില് നിന്ന് ഈടാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഈ മേഖലയിലെ 46 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള് അടച്ചുപൂട്ടി. എന്നാല് പല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് പലരു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഈ നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളില് ഭയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യരോഗികളായ മാതാപിതാക്കളും മൂന്ന് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ദുനുവിന്റേത്.
"1990 കളിൽ തീവ്രവാദത്തിനിടെ കശ്മീരിൽ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പോലും, ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവിച്ചതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹൗസ് ബോട്ട് ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാഹചര്യം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ഓരോ ഹൗസ് ബോട്ടിനും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അടിയിലെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള കോൾക്കിംഗ്, കുറഞ്ഞത് 120,000 രൂപ ആവശ്യമാണ്.
"പക്ഷേ ഇപ്പോള് കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്," തന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പാടുപെടുന്നതായി പറഞ്ഞ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഉടമ പറഞ്ഞു. "ഫീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി. പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ ദയ കാണിച്ചതിനാല് ഫീസ് ഒഴിവാക്കി. പക്ഷേ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെയല്ല." ദുനു പറഞ്ഞു നിര്ത്തി.
Also Read:ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ വിറച്ചു; പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ നിന്നും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദും ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീനും താവളം മാറ്റുന്നു