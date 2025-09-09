ETV Bharat / bharat

കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലുമാണ് ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാത 44-ൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കാരണം. ഇത് മട്ടൺ വ്യാപാരത്തെയും കശ്‌മീരിലെ വിവാഹങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Wazwan preparation in Kashmir (ETV Bharat)
ശ്രീനഗർ: കശ്‌മീരിലെ വിവാഹങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണമായ വസ്വാൻ. എന്നാൽ, കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാത 44-ൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഇറച്ചിക്ക് രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 50 ട്രക്ക് ലോഡ് ആടുകളാണ് താഴ്വരയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നിരവധി വിവാഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മട്ടൺ ക്ഷാമം രൂക്ഷം

ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് കന്നുകാലികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ചരക്ക് ട്രക്കുകൾ ഹൈവേയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി മട്ടൺ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പോലും ഇത് ലഭിക്കുന്നില്ല. മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി അഞ്ച് ക്വിൻ്റൽ മട്ടൺ ബുക്ക് ചെയ്‌തിട്ടും ഡീലർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ശ്രീനഗറിലെ ഫാറൂഖ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഡസൻ കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്തു.

Wedding decoration in Kashmir (ETV Bharat)

ഹൈവേ തടസ്സങ്ങൾ തുടരുന്നു

ജമ്മു കശ്മീരിലെ മട്ടൺ ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാനായ ഖാസിർ മുഹമ്മദ് റെഗൂവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ, നൂറിലധികം കന്നുകാലി ട്രക്കുകൾ ഒരാഴ്‌ചയായി ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. 20 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം കാൽനടയായി താഴ്‌വരയിലേക്ക് 300 ഓളം ആടുകളെ എത്തിച്ചെങ്കിലും അത് ചെറിയ അളവിൽ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നൽകാനായത്. വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ വസ്വാൻ വിളമ്പാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 210-ൽ അധികം കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Wazwan (ETV Bharat)

എന്താണ് കശ്‌മീരി വസ്വാൻ?

കശ്‌മീരിൻ്റെ പാചക പാരമ്പര്യവും ആതിഥ്യ മര്യാദയും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നാണ് വസ്വാൻ. ഈ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനിയായ മാസ്റ്റർ ഷെഫിനെ 'വാസ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാചക കലകളിൽ പരിശീലനം നേടിയവരാണ് ഇവർ. പരമ്പരാഗതമായി വിറകടുപ്പിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭവത്തിൽ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ആട്ടിറച്ചിയും കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കുങ്കുമപ്പൂവുമാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Wazwan preparation in Kashmir (ETV Bharat)

മട്ടൺ ക്ഷാമം വിവിധ മേഖലകളിൽ

ഈ പ്രതിസന്ധി പാചകക്കാർ, വിവാഹ ആസൂത്രകർ തുടങ്ങി അനുബന്ധ മേഖലകളിലുള്ളവരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആട്ടിറച്ചിക്ക് ക്ഷാമം വന്നതോടെ തങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞെന്ന് ശ്രീനഗറിലെ പ്രമുഖ ഷെഫ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. ആട്ടിറച്ചി ഉൽപാദനത്തിൽ കശ്മീർ സ്വയംപര്യാപ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നെന്നും വിവാഹങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു

റദ്ദാക്കിയ വിവാഹങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് ഒരു പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഒഴിവു ദിവസങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒക്ടോബറിനു മുമ്പ് വിവാഹം നടത്താനാണ് കുടുംബങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും അവർ വഴങ്ങുന്നില്ല. ഹൈവേ ദീർഘനാളായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ താഴ്‌വരയിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കശ്മീർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രസിഡൻ്റ് ജാവിദ് തെങ്ക പറഞ്ഞു. മുഗൾ റോഡ് പോലുള്ള ഇതരപാതകൾ തുറന്നുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

