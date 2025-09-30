ETV Bharat / bharat

"എൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തകരെ തൊടരുത്, ഞാന്‍ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ കാണും", സ്‌റ്റാലിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് വിജയ്

സംഭവം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും ദുരന്തത്തിൽ വലിയ വേദനയുണ്ടെന്നും വിജയ്

VIJAY RESPONSE KARUR STAMPEDE VIJAY LIVE VIDEO VIJAY ABOUT KARUR STAMPEDE
TVK Leader Vijay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: ടിവികെ റാലിയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഒടുവില്‍ പ്രതികരിച്ച് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്‌റ്റാലിനെതിരെയും ഡി എം കെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും ഗുരുതര ആരോപണവുമായി വിജയ് രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തില്‍ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്‌റ്റാലിന് തന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെയെന്നും, തൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ മേൽ കൈ വയ്ക്കരുതെന്നും വിജയ് പ്രതികരിച്ചു. കരൂരിലെ ടിവികെ റാലിക്കിടെ നടന്ന ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ നാലാം നാളാണ് വിജയ് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

സംഭവം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും ദുരന്തത്തിൽ വലിയ വേദനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പാർട്ടിയുടെ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിനെയും ഇതിനെതിരെ വിജയ് പ്രതികരിച്ചു. ''ചീഫ് മിനിസ്റ്റര്‍ സര്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് പകപോക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ എന്തും ചെയ്‌തോളൂ. എൻ്റെ നേതാക്കളെയോ പ്രവര്‍ത്തകരെയോ തൊടരുത്. ഞാന്‍ വീട്ടിലോ ഓഫീസിലോ കാണും. നിര്‍ദിഷ്‌ടസ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങള്‍ തെറ്റായി ഒന്നുംചെയ്‌തിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേയും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കെതിരേയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളായവര്‍ക്കെതിരേയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയയാത്ര കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ തുടരും" അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, പൊതു ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് ടിവികെ പ്രവര്‍ത്തകനെതിരെ കേസെടുത്തത്. നിരവധി ടിവികെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദ്, ജോയിൻ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിർമ്മൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച കരൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ റാലിയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ മരിച്ചു. നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇത് രാജ്യമെമ്പാടും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു. കരൂരിൽ ഇത്രയും ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടും, വിജയ് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി, നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും, ഇരകളെ കാണാൻ വിജയ് കരൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല, ഇത് വ്യാപകമായ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ഇപ്പോള്‍ വിജയ്‌ എത്തിയത്.

അനുശോചനം അറിയിച്ച് വിജയ്

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്ക് തൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു വിജയ്‌ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ കരൂരിൽ പോകുമെന്നും എത്രയും വേഗം ഇരകളെ കാണുമെന്നും വിജയ് അറിയിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ സമയത്ത് ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്‌ത എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെയും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നേതാക്കൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

ആളുകൾ വരുന്നത് തന്നോടുള്ള സ്‌നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് വിജയ് പ്രതികരിച്ചു. അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പരിപാടി നടത്തിയതെന്നും പ്രസംഗിച്ചതെന്നും വിജയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിജയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആരോപണം. തന്നോട് പകരം വീട്ടിയതാണെന്നും ഈ സംഭവത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും വിജയ്‌ ആരോപിച്ചു.

Also Read: 'കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ സെന്തിൽ ബാലാജി'; ടിവികെ പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY RESPONSEKARUR STAMPEDEVIJAY LIVE VIDEOVIJAY ABOUT KARUR STAMPEDETVK VIJAY ABOUT KARUR STAMPEDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.