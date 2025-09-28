കരൂർ ദുരന്തം; മരണസംഖ്യ 40 ആയി, സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഗവർണർ
ജസ്റ്റിസ് അരുണ ജഗതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ. ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാള്ക്ക് കൂടി ദാരുണാന്ത്യം. സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഗവർണർ.
Published : September 28, 2025 at 7:58 PM IST
കരൂർ: തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവ് വിജയ്യുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ മരണം 40 ആയി. 100 ലധികം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് അരുണ ജഗതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇവർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുസി ആനന്ദ്, കരൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിഎസ്പി സെൽവരാജിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.
പരിപാടി ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിജയ്യുടെ പ്രചാരണം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കരൂർ സ്വദേശിയായ കമലകണ്ണൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ നാളെ ഹൈക്കോടതി വാദം കേൾക്കും.
സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഗവർണർ
കരൂരിൽ നടന്ന പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 40 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി. മരണകാരണവും പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഗവർണർ ആർ എൻ രവി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ടിവികെ നടത്തി വരുന്ന പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നലെ വിജയ് നാമക്കല്ലിലും കരൂരിലും എത്തുന്നത്. ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ ബോധരഹിതയായി ഇതിനു പുറകെ പിന്നീട് നിരവധി പേർ ബോധരഹിതരായി വീഴുകയായിരുന്നു. നിരവധി പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്.
സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി മുൻകൈയെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15 ന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിജയ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
Also Read: കരൂർ ദുരന്തം മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ; തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ കേസ്, ഇരകള്ക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ്