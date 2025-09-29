കരൂർ ദുരന്തം: ചികിത്സയില് കഴിയവേ 65കാരി മരിച്ചു, മരണസംഖ്യ 41 ആയി
കരൂര് ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 65കാരി ഇന്ന് മരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് മരണ സംഖ്യ ഉയര്ന്നത്.
By ANI
Published : September 29, 2025 at 9:29 AM IST
ചെന്നൈ: കരൂരിൽ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് പങ്കെടുത്ത പ്രചാരണ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി. ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണ സംഖ്യ 41 ആയി ഉയരുകയായിരുന്നു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കരൂർ സ്വദേശി സുഗുണയാണ് (65) മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.
മരിച്ചവരിൽ 18 സ്ത്രീകൾ, 13 പുരുഷന്മാർ, അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ, അഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ എന്നിവരാണുള്ളത്. 34 പേർ കരൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരും ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, ദിണ്ഡിഗൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർ വീതവും സേലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും ഉള്പ്പെടും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു വിജയ് പങ്കെടുത്ത റാലിയില് ദുരന്തം ഉണ്ടായത്.
പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ രാവിലെ മുതൽ വിജയ്യെ കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്ത് വിജയ് എത്തിയതോടെ പെട്ടെന്ന് ജനക്കൂട്ടം വീണ്ടും വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതും സ്ഥലത്തെ വെളിച്ചക്കുറവും കാരണം ആളുകൾ ഇടറിവീഴുകയും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) മേധാവിയും നടനുമായ വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എക്സിൽ എഴുതിയ വൈകാരിക പോസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ഹൃദയം അനുഭവിച്ച വേദന പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നാണ് കുറിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ സംഭവം നടന്ന രാത്രി തന്നെ കരൂരിലെത്തിയിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ട പരിഹാരവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരൂരിലെ എമൂർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും.
കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ് കണക്കിന് പേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി, മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
Also Read: കരൂർ ദുരന്തം മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ; തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ കേസ്, ഇരകള്ക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിജയ്