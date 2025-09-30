കരൂർ ദുരന്തം; ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ, വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ 25 പേർക്കെതിരെ കേസ്
കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ്. ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള് വഴി വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ 25 പേർക്കെതിരെ കേസ്.
Published : September 30, 2025 at 9:34 AM IST
കരൂർ: കരൂരിൽ ടിവികെ റാലിക്കിടെ നടന്ന ദുരന്തത്തിൽ ടിവികെ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് പങ്കെടുത്ത പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ്, പാർട്ടിയുടെ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കരൂരിനടുത്തുള്ള വേലായുധപാളയത്തിടത്താണ് അപകടം നടന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള വൈദ്യുതി തടസം പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചതായും, ആളുകൾ ബാക്കപ്പ് ലൈറ്റിംഗിലേക്കും എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റുകളിലേക്കും ഓടിയതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്നുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 41 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, 60 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, പൊതു ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തത്. നിരവധി ടിവികെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദ്, ജോയിൻ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിർമ്മൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മറ്റുള്ളവർ.
തുടക്കത്തിൽ കരൂർ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സെൽവരാജാണ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയതിരുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത പൊലീസ് നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ട് പ്രേമാനന്ദിന് അന്വേഷണ ചുമതല കൈമാറുകയായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇരകൾക്ക് നീതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. “ഞങ്ങൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്, ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഊഹാപോഹങ്ങളും നിരുത്തരവാദപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാത്രമേ വേദനിപ്പിക്കൂ,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഭയാനകമായ സംഭവം കടുത്ത ഭരണ പരാജയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരം നൽകണം,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയ് അനുയായികളോട് ശാന്തത പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സത്യം പുറത്തുവരണം, സംഭവത്തിൽ നീതിയുക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വിജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനും പോലീസ് അന്വേഷണവും സമാന്തരമായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ടിവികെ പ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വ്യാജ പ്രചാരണം
കരൂർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിച്ച 25 പേർക്കെതിരെ കേസ്. വ്യാജ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 പേരെ അറസ്റ്ര് ചെയ്തു. പെരുമ്പാക്കത്ത് നിന്നുള്ള സഗയം (ബിജെപി), മാങ്ങാടു നിന്നുള്ള ശിവനേശൻ (ടിവികെ), ആവടിയിൽ നിന്നുള്ള ശരത്കുമാർ (ടിവികെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ) എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്ക്കെതിരെ കർശന നിർദേശവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. പൊതുജനങ്ങളിൽ ഭയം ഉളവാക്കുന്നതോ പൊതുസമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നതോ ആയ രീതിയിൽ ആരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെന്നൈ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
