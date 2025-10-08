ETV Bharat / bharat

കരൂര്‍ ദുരന്തം: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ടിവികെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍, സ്വന്തന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം

കരൂര്‍ റാലിക്കിടിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിലെ മൂന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം നിഷ്‌പക്ഷമാവില്ലെന്ന് ടിവികെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 12:13 PM IST

ചെന്നൈ: കരൂരിലെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 41 പേർ മരിക്കുകയും 100-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ നിഷ്‌പക്ഷമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒക്ടോബർ 3 -ലെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകരായ ദീക്ഷിത ഗോഹിൽ, പ്രഞ്ജൽ അഗർവാൾ, യാഷ് എസ് വിജയ് എന്നിവർ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയില്‍ പറയുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) രൂപീകരിക്കാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷമാണ് തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിലെ മൂന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എസ്‌ഐടി രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നു.

അപകടത്തിന് പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചന: റാലി സ്ഥലത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ചില കുറ്റവാളിള്‍ മുന്‍ കൂട്ടി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന തിക്കിനും തിരക്കിനും കാരണമായി എന്ന വാദം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ടിവികെയ്‌ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ പാർട്ടിക്കും അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും കടുത്ത ദോഷം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെയും ന്യായമായ വിചാരണയുടെയും തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

വസ്‌തുതാപരമായ അന്വേഷണം നടത്താതെയോ, തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കാതെയോ, ടിവികെയുടെയും അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെയും വാദം കേൾക്കാൻ അവസരം നൽകാതെയാണ് ഇവ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതിനാൽ വസ്‌തുതാപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല: "സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയി" എന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും ആരോപിച്ച് ടിവികെയുടെ നേതൃത്വ അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ അപലപിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തെ ഈ ഹർജി പ്രത്യേകമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ വസ്‌തുതാപരമായി തെറ്റും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും രേഖകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരിപാടിക്കിടെ ചില വ്യക്തികൾ ബോധരഹിതരായി വീണതായി വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ, പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വവും പ്രവര്‍ത്തകരും വൈദ്യസഹായം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ കാലതാമസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഉടനടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ALSO READ: കരൂർ ആവർത്തിക്കരുത്, ടിവികെയില്‍ അടിമുടി മാറ്റം; സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിക്കുള്ളില്‍ സന്നദ്ധസേന

