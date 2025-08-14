കര്ണാടക: തെരുവ് നായകളെ കൊന്ന് തെങ്ങിന് ചുവട്ടില് കുഴിച്ചിട്ടൂവെന്ന ജെഡിഎസ് നേതാവിന്റെ പരാമര്ശത്തിനെതിരെ വിമര്ശനം. ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 13) തെരുവ് നായകളുടെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൗണ്സില് ചര്ച്ചക്കിടെ ജെഡിഎസ് എംഎൽസി എസ്എൽ ഭോജഗൗഡ നടത്തിയ പരാമര്ശമാണ് വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചത്. ചിക്കമംഗളൂരു മുനിസിപ്പല് കൗണ്സില് അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 2800 തെരുവ് നായകളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാന് താന് മേല്നോട്ടം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഭോജഗൗഡ പറഞ്ഞത്.
പരാമര്ശത്തില് മൃഗസ്നേഹികളും പൊതുജനങ്ങളില് ചിലരും വിമര്ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും പരിസരത്തും നിന്ന് എല്ലാ തെരുവ് നായകളെയും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഭോജഗൗഡയുടെ പരാമർശം.
നിയമസഭയില് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം കൊന്ന മുഴുവന് നായകളെയും തെങ്ങിന് ചുവട്ടില് കുഴിച്ചിട്ടൂവെന്നും പറഞ്ഞു. വളമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന രീതിയിലാണ് മരങ്ങള്ക്കടിയില് ഇവ കുഴിച്ചിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദിവസവും തെരുവ് നായ ആക്രമണങ്ങളില് പരിക്കേറ്റവരെ കാണുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ് അവരെയെല്ലാം ആശുപത്രികളില് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
വിവാദപരമായ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെ ജയിലില് പോകാമെന്ന് സഹ എംഎല്സി ഭോജഗൗഡയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. എന്നാല് താന് അതിന് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നെ ജയിലില് അടയ്ക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുട്ടികള്ക്കും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി താന് ജയിലില് പോകാനും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തനിക്കും മൃഗങ്ങളോട് സഹതാപവും സ്നേഹവുമുണ്ട്. എന്നാല് കുട്ടികളെ ദിവസവും തെരുവ് നായകള് ആക്രമിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന മൃഗസ്നേഹികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും തന്നെ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ഭോജഗൗഡ പറഞ്ഞു.
തെരുവ് നായകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും എതിര്ത്താല് അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് 10 നായകളെ തുറന്ന് വിടണം. മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല അവര്ക്ക് യാഥാര്ഥ്യം മനസിലാക്കി കൊടുക്കാന് വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ പറയുന്നവരുടെ കുട്ടികളെ നായ കടിച്ചാല് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഭോജഗൗഡയുടെ ചോദ്യത്തില് കര്ണാടക സര്ക്കാരും നിസഹായത പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
