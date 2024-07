ETV Bharat / bharat

മുണ്ട് ധരിച്ചെത്തിയ കർഷകന് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു; ഷോപ്പിങ് മാൾ അടച്ചിടാന്‍ ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ - farmer insulted at Mall

Karnataka GT Mall will be closed for a week after insulting farmer for wearing Dhoti ( ETV Bharat )