ബെംഗളൂരു: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾക്ക് (ഇവിഎം) പകരം ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി കർണാടക സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവിഎമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പിൻ്റെയും 'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.
വരാൻ പോവുന്ന ജില്ലാ, താലൂക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എസ്ഇസി കമ്മീഷണർ എസ്ജി സംഘേഷിയുടെ പ്രസ്താവന ഉദ്ധരിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. "ഇവിഎമ്മുകളിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയും ആത്മവിശ്വാസവും തകർന്നിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിഎമ്മുകളിലുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്" - മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമ-പാർലമെൻ്റ് മന്ത്രി എച്ച്.കെ പാട്ടീൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 1993-ലെ ഗ്രാമ സ്വരാജ്, പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 1964-ലെ കർണാടക മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് നിയമം, 2024-ലെ ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു ഗവേണൻസ് നിയമം എന്നിവയിൽ ഉചിതമായ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 243 (കെ), 243 (ഇസഡ്എ) എന്നിവ പ്രകാരം എസ്ഇസി ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാണ്. "മന്ത്രിസഭ ശുപാർശകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് എസ്ഇസി അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് എസ്ഇസിയെ ബാധിക്കും"- പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.
നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഭേദഗതികൾ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2023 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചിട്ടും ഇവിഎമ്മുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ ധാരണ ഇതാണോ എന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി "ജനങ്ങളുടെ ധാരണ ഇതാണ്. ഫലങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ 170 സീറ്റുകൾ നേടേണ്ടതായിരുന്നു" എന്നാണ് മന്ത്രി മറുപടി നല്കിയത്.
'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ എസ്ഇസിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായും പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.
"ഇതുവരെ, നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
