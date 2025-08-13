ETV Bharat / bharat

പിതാവിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് മകനെത്തിയില്ല; അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകം - SHOCKING MURDER CASE

പിതാവായ ഗംഗാധർ മകൻ രഘുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന കുഴിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് വാതുവെപ്പിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട രഘു പണത്തിനായി പിതാവിനെ നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം.

Karnataka murder investigation father kills son unsolved murder case remains found in pit
Investigation into a Father's Death Reveals a Shocking Two-Year-Old Murder in Karnataka (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 4:12 PM IST

ഹാസൻ (കർണാടക): പിതാവിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ മകൻ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണം വെളിച്ചത്തുക്കൊണ്ടു വന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകം. മകൻ രഘുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന കുഴിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചെന്ന് പിതാവായ ഗംഗാധറിനെതിരെയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ആലൂർ താലൂക്കിലുള്ള സന്ത്ബസവനഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്.

കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഗംഗാധർ മരിച്ചത്. എന്നാൽ, പിതാവിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും മകൻ രഘു എത്തിയില്ല. ഗംഗാധറിൻ്റെ പതിനൊന്നാം ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾക്കും രഘു എത്താതിരുന്നപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നി. രഘുവിനെ വിളിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗംഗാധറിൻ്റെ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകനായ രൂപേഷ്, സഹോദരൻ രഘു വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. രഘുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം സംശയത്തിനിടയാക്കിയതോടെ ബന്ധുക്കൾ നിർബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി. തുടർന്നാണ് രൂപേഷ് കൊലപാതക വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കടം വീട്ടാൻ പണം ചോദിച്ചു, അടിച്ചു കൊന്നു

ബിഎംടിസി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന രഘുവിന് ക്രിക്കറ്റ് വാതുവയ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട രഘു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം കടം വീട്ടാൻ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവിനെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഗംഗാധർ ഒരു ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് രഘുവിനെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകൻ രൂപേഷിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം വീടിനു പിന്നിലുള്ള മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന കുഴിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും, വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

അസ്ഥികൂടം കണ്ടെടുത്തു, ശേഷം എന്ത്

രഘുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുഴിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെടുത്തു. സക്ലേശ്പുർ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ഡോ. ശ്രുതി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അസ്ഥികൂടം കിംസ് ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൈമാറി. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പൊലീസ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ആലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രതി മരിച്ചു, കേസിൻ്റെ ഗതിയെന്ത്

രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. രഘുവിനെ കാണാതായപ്പോൾ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം രൂപേഷിന് ഭയം മാറിയതുകൊണ്ടാകാം കൊലപാതക വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ഒളിപ്പിക്കാൻ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകനെ ഉപയോഗിച്ചതും, വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും ഗൗരവമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഡിഎൻഎ പരിശോധനയും കേസിൽ നിർണായകമാകും. പ്രതി മരിച്ചെങ്കിലും, കൊലപാതകത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്.

