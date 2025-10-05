ETV Bharat / bharat

ശർക്കരയുണ്ടാക്കാൻ ഇനി കരിമ്പ് വേണ്ട, ചോള തണ്ട് മതി; കണ്ടെത്തലുമായി കർഷകൻ, ഇതൊരൊന്നൊന്നര വിജയ കഥ

തൻ്റേതായ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലൂടെ ഇന്ന് സ്വന്തമായി ലാഭം നേടുകയാണ് കർഷകനായ മഹാലിംഗപ്പ. മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ

Farmer Mahalingappa Itnal (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

October 5, 2025

ബെംഗളൂരു: അങ്ങാടിക്കടകളിൽ നല്ല നാടൻ കരിപ്പെട്ടിയും ശർക്കരയുമൊക്കെ വലിയ കുട്ടകളിൽ കൂമ്പാരം പോലെ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതു തന്നെ ഒരു കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്‌ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ശർക്കരയുടെ ഇരിപ്പിടം കുട്ടകളിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പു പെട്ടികളിലേക്കും ചണച്ചാക്കുകളിലേക്കും മാറിയപ്പോൾ തനത് രുചിയിൽനിന്നും പുത്തൻ രുചിഭേദങ്ങളിലേക്കും ശർക്കര കടന്നുവന്നു. എങ്കിലും നാടിൻ്റെ ഭക്ഷണപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചുമാറ്റാനാവാത്ത ഒരു ഉത്‌പന്നമായിമാറി ശർക്കര അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

കലർപ്പില്ലാത്ത ശർക്കര ലഭിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ആശങ്കയോടെ അല്ലാതെ മാർക്കറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ഇവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല, അത്രയ്‌ക്കാണ് വ്യാജൻ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കർണാടകയിലെ സംഗനട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ മഹാലിംഗപ്പ ഇത്‌നാൽ എന്ന കർഷകൻ വ്യത്യസ്‌തനാകുന്നത്. പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനത് രുചി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റേതായ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ ശർക്കര ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മഹാലിംഗപ്പ ശർക്കര ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരിമ്പില്‍ നിന്നല്ല, പകരം മധുരമുള്ള ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ്.

ചോളത്തണ്ടുകളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കൃഷിവകുപ്പോ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളോ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഗവേഷണമാണ് മഹാലിംഗപ്പയുടേത്. ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്നും ശർക്കര എന്ന പരീക്ഷണം കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു ഈ കർഷകൻ. ഒരു സാധാരണ കർഷകനും ഗവേഷണം സാധ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു.

സാധാരണയായി ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടുകൾ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയായോ വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുവായോ വിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വലിയ ലാഭമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ശർക്കര നിർമാണം എന്ന പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മഹാലിംഗപ്പ ചെന്നെത്തിയത്. പരീക്ഷണം നൂറ് ശതമാനം വിജയവും കണ്ടു.

പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം

മഹാലിംഗപ്പ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ ഇനം ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടിന് നല്ല വലിപ്പവും മധുരവുമുണ്ടെന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ കരിമ്പിൽ നിന്ന് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് വിപരീതമായി ചോളത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാം എന്നായി. ഇതുവരെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കണ്ടിരുന്ന ചോളത്തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ നീരിൽ നിന്ന് നല്ല രുചിയുള്ള ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം. നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്‌പന്നത്തിനുപകരം കർഷകർക്ക് ചോളത്തണ്ടുകൾ അധിക വരുമാന സ്രോതസായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത് സൃഷ്‌ടിച്ചു.

ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് ശർക്കരക്ക് ടണ്ണിന് 3000 രൂപ വീതം ലാഭം നേടുന്നു. ചോളത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കര ആദ്യം ലാബിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കരിമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കരയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ചോളത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കരയെന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ധാർവാഡ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സമക്ഷത്തിൽ ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് നീര് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ലാഭം നേടിക്കൊടുത്ത കണ്ടെത്തൽ

"സാധാരണയായി കരിമ്പിൽ നിന്നാണ് ശർക്കര നിർമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നു. കരിമ്പിൽ നിന്ന് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ 12 മാസം എടുക്കും. എന്നാൽ ചോളം 4 മാസം കൊണ്ട് വളരുന്ന ഒരു വിളയാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ വിളയിക്കാം. ഇത് കർഷകർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടുകൾ ഏക്കറില്‍ 10 ടൺ വരെ വിളയുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കരക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു." അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ശർക്കര നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്‌ടറി (ETV Bharat)

ഒരു ടൺ കരിമ്പിൽ നിന്ന് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോഗ്രാം വരെ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ടൺ ചോള തണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് കിലോഗ്രാം വരെയെ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചോള തണ്ടിൽ ജലാംശം കുറവായതിനാൽ ശർക്കരയുടെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദം

പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ചോളത്തിൽ നിന്നും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ശർക്കര. ഇതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അൽപ്പം കുറവായതിനാൽ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഇത് ധൈര്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. പൊട്ടാസ്യം, മോളിബ്‌ഡിനം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, സുക്രോസ്, പഞ്ചസാര എന്നിവയുടെ അളവ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശർക്കരയേക്കാൾ കുറവാണ്.

ഉത്‌പാദനത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറം

എല്ലാ ചോള തണ്ടുകളിൽ നിന്നും ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ മധുരമുള്ള ചോള തണ്ടിൽ നിന്നും ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാം എന്ന കണ്ടുപിടിത്തം കാർഷിക സർവകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നടീലിനുശേഷം 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനാകും ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടുകൾ. വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചോള തണ്ടുകൾ മില്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൊടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം അവയിലെ നീരിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഇത് ശർക്കരയുടെ ഉത്പാദനം കുറക്കുകയും ചെയ്യും. തണ്ടുകൾ ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ പച്ചത്തണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കർഷകൻ മഹാലിംഗപ്പ തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ (ETV Bharat)

നിലവിൽ വടക്കൻ കർണാടകയിലെ ധാർവാഡ്, കൊപ്പൽ, ഗഡാഗ്, ഹവേരി ജില്ലകളിൽ ചോളം സമൃദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ചോള തണ്ടുകളിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാനും സമീപത്ത് മില്ലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയോടെ വായ്‌പ നൽകുന്നു. ശർക്കര കൂടുതൽകാലം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പായ്‌ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വിൽപന നടത്തുന്നതിനും പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഈ പരീക്ഷണം ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് മഹാലിംഗപ്പയുടെ പ്രതീക്ഷ. മധുരമുള്ള ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കര, കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം, ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പരീക്ഷണം.

Also Read: ബാർ അടച്ചുപൂട്ടി ജൈവകൃഷിയും ജൈവവളം ഉത്‌പ്പാദനവും; പ്രതിവർഷം ലക്ഷം വരുമാനം, 80-ാം വയസിലും പ്രായത്തെവെല്ലുന്ന പോരാട്ടം

