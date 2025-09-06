കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് പിഴയിട്ട് ട്രാഫിക് പൊലീസ്. ഏഴ് തവണ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി. മുഴുവൻ പിഴ തുകയും മുഖ്യമന്ത്രി അടച്ചൂവെന്ന് പൊലീസ്.
Published : September 6, 2025 at 4:53 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് പിഴയടച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. അമിത വേഗത, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെയുള്ള യാത്ര എന്നീ നിയമ ലംഘനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കർണാടക ട്രാഫിക് ഗതാഗത വകുപ്പ് ചുമത്തിയത്. ഏഴ് തവണയാണ് സിദ്ധരാമയ്യ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചത്.
അതിൽ ആറെണ്ണവും മുഖ്യമന്ത്രി വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനാണ്. ഇതിനെല്ലാം ചേർത്ത് സിദ്ധരാമയ്യ 2500 രൂപ പിഴയടച്ചു. ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ച കാമറകളിലൂടെയാണ് ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾ പകർത്തിയത്.
അടുത്തിടെ കർണാടക സർക്കാർ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ പിഴ തുകയിൽ 50 ശതമാനം കിഴിവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം കണാക്കാക്കിയ തുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പിഴയായി അടച്ചത്.
2024 ജനുവരി 24 ന് ഉച്ചക്ക് 12.19ന് പഴയ എയർപോർട്ട് റോഡിലെ ലീല പാലസ് ജങ്ഷന് സമീപത്തുള്ള കാമറയിലാണ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലും ഇതേ ജങ്ഷൻ വഴി സിദ്ധരാമയ്യ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തതായി കാമറയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാർച്ചിൽ ചന്ദ്രിക ഹോട്ടൽ ജങ്ഷനിലും ഓഗസ്റ്റിൽ ശിവാനന്ദ സർക്കിൾ, ഡോ രാജ്കുമാർ ജങ്ഷനുകളിലൂടെയും സിദ്ധരാമയ്യ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വർഷം 2025 ജൂലൈ 9ന് കെംപഗൗഡ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് റോഡിൽ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാർ അമിതവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചതിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ പിഴ തുകയും മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അടച്ചുതീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഗതാഗത നിയമലംഘന പിഴകളിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ
കാലങ്ങളായി പിഴയടക്കാതെ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ കാലയളവിലേക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറപ്പെടുവിച്ച നടപടിയാണ് 50 ശതമാനം ഇളവ്. മുമ്പും കർണാടക സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.
ഇത് അന്ന് കെട്ടികിടക്കുന്ന പിഴകളിൽ നിന്നും ഗണ്യമായ തുക ഈടാക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി വിജയിച്ചതോടെ സർക്കാർ വീണ്ടും ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബർ 9നും ഇടയിൽ പിഴ തുകയുടെ പകുതി മാത്രം അടച്ച് കുടിശ്ശിക തീർക്കാം.
വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഇ-ചാലൻ സംവിധാനത്തിൽ 2023 ഫെബ്രുവരി 11 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഇളവ് ബാധകമാവുകയുള്ളൂ.
