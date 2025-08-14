ETV Bharat / bharat

ധർമസ്ഥലയിലെ 'കൂട്ടക്കുഴിമാടം'; പരാതിക്കാരൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബിജെപി - DHARMASTHALA CASE INVESTIGATION

ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ അപകീർത്തിപരമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

Karnataka politics BJP protest Dharmasthala temple mass grave allegations
Karnataka BJP Demands Interim Report on Dharmasthala Mass Grave Case Investigation (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 9:53 PM IST

ബെംഗളൂരു: ധർമസ്ഥലയിലെ 'കൂട്ടക്കുഴിമാടം' കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കർണാടക ബിജെപി. ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ പരാതിക്കാരൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പരാതിക്കാരൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വിജയേന്ദ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരാണ് ഈ വ്യക്തി, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.

പരാതിക്കാരനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച വിജയേന്ദ്ര, ഇത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ബിജെപിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ

ധർമസ്ഥലയിലെ വനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടതായി പരാതിക്കാരൻ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം 15-ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും, ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മൃതദേഹങ്ങൾക്കായി തുടർച്ചയായി സ്ഥലങ്ങൾ കുഴിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ വി സുനിൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ അപകീർത്തിപരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്യൂബർമാർക്കെതിരെയും ക്ഷേത്രം ഭരിക്കുന്ന ഹെഗ്ഡെ കുടുംബത്തിനെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രം കർണാടകയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ധർമാധികാരി വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഡെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ഡി കെ ശിവകുമാറിൻ്റെ മറുപടി

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ബിജെപിയുടെ ആരോപണങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ധർമസ്ഥല ക്ഷേത്രത്തോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, സർക്കാർ മനപ്പൂർവം അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സെക്ഷൻ 164എ പ്രകാരം മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരിന് നിശബ്ദമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ അശോക, എംഎൽഎമാരായ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്നാൽ, സുരേഷ്കുമാർ എന്നിവരും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സിറ്റ് അന്വേഷണം പക്ഷപാതപരമാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഈ കേസ് കർണാടകയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

