ETV Bharat / bharat

"കര്‍ണാടകയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മാറില്ല, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ട്', ഊഹാപോഹങ്ങൾ തള്ളി കെസി വേണുഗോപാൽ

കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമാറ്റത്തെ കുറിച്ചുളള ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമല്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ.

CONGRESS LEADER KC VENUGOPAL CM CHANGE IN KARNATAKA KARNATAKA INDIAN NATIONAL CONGRESS
K C Venugopal (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ നേതൃമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊഹാപോഹങ്ങൾ തള്ളി ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. കർണാടകയിൽ ഈ വർഷം അവസാനം മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് അടുത്തിടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് പൂർണമായും പ്രാപ്‌തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിവുണ്ട്. ദയവായി ആ തീരുമാനം തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് വിട്ടുതരിക. അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ടതില്ലെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് തങ്ങൾ എടുക്കും, ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താൻ എപ്പോൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അജണ്ടയും ഒരു ചോദ്യവും മാത്രമേയുള്ളൂ. അഞ്ച് വർഷമോ രണ്ടര വർഷമോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ചർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടു

കുനിഗലിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ എച്ച് ഡി രംഗനാഥും മുൻ മാണ്ഡ്യ എംപി എൽആർ ശിവരാമ ഗൗഡയും നേതൃത്വ ചർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ ആയിരിക്കും കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതെന്ന് ഇരുവരും അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം അവസാനം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

2023 മെയ് മാസത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം നടന്നു. ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസ് ശിവകുമാറിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നല്‍കുകയും സിദ്ധരാമയ്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫോർമുല അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതായും ആ സമയത്ത് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, പാർട്ടി ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമല്ല

കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമാറ്റത്തെ കുറിച്ചുളള ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമല്ലെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാര്‍ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് സിദ്ധരാമയ്യക്ക് പകരം തന്നെ നിയമിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരാമര്‍ശം. നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ തുടരുമെന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിവകുമാര്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Also Read: 'ബന്ദികളുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുഭസൂചന, ഇന്ത്യ ശക്തമായി പിന്തുണയ്‌ക്കും'; ട്രംപിൻ്റെ ഗാസ ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് മോദി

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS LEADER KC VENUGOPALCM CHANGE IN KARNATAKAKARNATAKA GOVERNMENTINDIAN NATIONAL CONGRESSK C VENUGOPAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.