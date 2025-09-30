ETV Bharat / bharat

നീതി തടവില്‍; കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളില്‍ തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കാന്‍ അടിയന്തര നടപടികള്‍ വേണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍

രാജ്യത്ത് തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കാതെ അഞ്ച് കോടിയോളം കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. സംവിധാനത്തില്‍ പരിഷ്‌കാരം വേണം. കര്‍ശനമായ സമയക്രമം നടപ്പാക്കണം. കൂടുതല്‍ ന്യായാധിപന്‍മാര്‍, സാങ്കേതികതയുടെ ഉപയോഗം, സര്‍ക്കാര്‍ -നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവ പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങള്‍.

By Sumit Saxena

Published : September 30, 2025 at 6:28 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമാണ് കേസുകളുടെ നടപടികള്‍ അനന്തമായി നീളുന്നത്. 2025 സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിലെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കോടതികളിലായി അഞ്ച് കോടിയിലേറെ കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്.

ഇതില്‍ 4.7 കോടി കേസുകള്‍ കീഴ്‌ക്കോടതികളിലാണ്. 63 ലക്ഷം കേസുകള്‍ ഹൈക്കോടതികളിലും 88000 കേസുകള്‍ സുപ്രീം കോടതിയിലും തീര്‍പ്പാക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഈ കേസ് ഫയലുകള്‍ തുറന്ന് ഇവയിലേതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും ഏതൊക്കെ കേസുകള്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെന്നും പരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ ജഡ്‌ജി ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ലോകൂര്‍ പറയുന്നു. രണ്ടാമതായി കേസിലെ കക്ഷികളെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കേസിന്‍റെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കണം. നിരവധി കേസുകള്‍ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവയാകുമെന്ന് തനിക്കുറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. താന്‍ ഈ മാര്‍ഗം സുപ്രീം കോടതി ലീഗല്‍ സര്‍വീസ് സമിതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. മൂവായിരത്തോളം കേസുകള്‍ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞവ ആയിരുന്നുവെന്നും 700 കേസുകള്‍ മാത്രമാണ് കാലാവധി കഴിയാത്തതായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും ജസ്റ്റിസ് ലോകൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

താന്‍ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന 2005 ഒക്‌ടോബര്‍ മുതല്‍ 2009 ഒക്‌ടോബര്‍ വരെയുള്ള നാല് വര്‍ഷക്കാലം കീഴ്‌ക്കോടതികളിലെയും ഹൈക്കോടതിയിലെയും ന്യായാധിപന്‍മാരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ ജഡ്‌ജി എ കെ പട്‌നായിക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ കോടതികളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടി. പബ്ലിക് പ്രൊസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍, ഗവണ്‍മെന്‍റ് പ്ലീഡര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ എണ്ണവും കൂട്ടി. ഇതോടെ കെട്ടിക്കിടന്ന കേസുകളില്‍ കുത്തനെ കുറവുണ്ടായി.

പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ ആറ് മാസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുകള്‍ സഹകരിച്ച് ഹൈക്കോടതികളിലെയും കോടതി മുറികളിലെയും ന്യായാധിപന്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധന വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇക്കൊല്ലം ജൂലൈയിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്‌ജിമാരുടെ എണ്ണം നാല്‍പ്പതാണ്. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപതാണ്. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരം ന്യായാധിപന്‍മാരുടെ എണ്ണം45 ആണ്. ഇതിന് പുറമെ പതിനഞ്ച് അധിക ജഡ്‌ജിമാരും ഉണ്ട്. 2025 സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം തീര്‍പ്പാക്കാനുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,27,494 ആണ്. ഇതില്‍ 92,566 സിവില്‍ കേസുകളും 34,928 ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുമുണ്ട്.

കുറച്ച് നടപടികളിലൂടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി എസ് എന്‍ ധിന്‍ഗ്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കോടതികളുടെ സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനാണ് അതില്‍ പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സിവില്‍ കേസുകളില്‍ മികവുള്ള ന്യായാധിപന്‍മാരുടെ സംഘം അത്തരം കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രാഗത്‌ഭ്യമുള്ളവര്‍ ഇത്തരം കേസുകളും. അഭിഭാഷകര്‍ ഇല്ലെന്ന കാരണം കൊണ്ട് കേസുകള്‍ എടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതില്ല. കൃത്യമായ നിയമങ്ങളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് കോടതികള്‍ക്ക് നടപടി കൈക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്. റോസ്റ്റര്‍ സംവിധാനത്തിന് അറുതിയാക്കണം. ജഡ്‌ജിമാര്‍ വിരമിക്കുമ്പോഴോ പുതിയ ജഡ്‌ജിമാര്‍ വരുമ്പോഴോ ബെഞ്ചുകളുടെ ഘടനയില്‍ മാറ്റം വരാം.

ജഡ്‌ജിമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാകരുത് കേസുകളുടെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. കേസിന്‍റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും പരിഗണിച്ച് രജിസ്‌ട്രി നല്‍കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയാറാക്കിയ ചട്ടപ്രകാരമാകണം ഇത്. എല്ലാ ബെഞ്ചുകളും ഓരോ കേസിന്‍റെയും വാദത്തിനായി നിശ്ചിത സമയം നിശ്ചയിക്കണം.

വാദം പൂര്‍ത്തിയായി ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ വിധി പ്രസ്‌താവവും ഉണ്ടാകണം. കേസുകള്‍ വിട്ടുകളയാന്‍ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. ഇത്തരം നടപടികള്‍ നീതിന്യായ വീഴ്‌ചയായി പരിഗണിച്ച് നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ധിന്‍ഗ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2025 സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഹൈക്കോടതികളിലായി 63 ലക്ഷം കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ഹൈക്കോടതിയായ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ മാത്രം 12 ലക്ഷം കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതികളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതിയും ഇത് തന്നെയാണ്.

എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളിലും ധാരാളം കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടെന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോവിന്ദ് മാത്തൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ഗുരുതര പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ ആവശ്യമാണ്. ഒഴിവുകള്‍ നികത്തി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. സാങ്കേതികതയും സമയബദ്ധിതമായും ബദല്‍ തര്‍ക്ക പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം. ഇതിന് പുറമെ സര്‍ക്കാര്‍ കേസുകള്‍ കുറച്ചും നിയമങ്ങള്‍ ആധുനികവത്ക്കരിച്ചും ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്നാല്‍ നീതിന്യായ വകുപ്പോ നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭയോ കാര്യനിര്‍വഹണ വിഭാഗമോ ഇക്കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു ഗൗരവവും നല്‍കുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് മാത്തൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നമ്മുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരാണ് നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭരണപരമായ തലവന്‍. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ കാലാവധിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഫലപ്രദമായി ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാകൂ. എന്നാല്‍ ഇന്ന് മിക്ക ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്‍ക്കും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകള്‍ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും വിരമിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും മാത്തൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നീതിന്യായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനപ്രക്രിയ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിമാര്‍ക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. നീതിന്യായ സംവിധാനത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാല നയത്തിലൂടെ മാത്രമേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ കാര്യത്തില് തീരുമാനമുണ്ടാക്കാനാകൂ എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് മാത്തൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

