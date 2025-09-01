മുംബൈ: 2006 ലെ മുംബൈ ട്രെയിൻ സ്ഫോടന കേസിൽ വിധിക്ക് കാത്തിരുന്ന കമാൽ അഹമ്മദ് വഖീൽ അഹമ്മദ് അൻസാരിക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം നീതി. മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നീതി ലഭിച്ച വിധി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അൻസാരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തിന് ഖബറടത്തിന് മുന്നില് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധി ഉറക്കെ വായിച്ചു.
മുംബൈയിൽ നടന്ന ഏഴ് ട്രെയിൻ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ 180 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രതി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് വിധി പറഞ്ഞ് അൻസാരി ഉൾപ്പെടെ 12 പ്രതികളെയും കഴിഞ്ഞ മാസം ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാല് അൻസാരിക്ക് തൻ്റെ കുറ്റവിമുക്തി ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2021 ൽ കൊവിഡ്-19 മഹാമാരി കാലത്ത് അദ്ദേഹം നാഗ്പൂര് ജയിലിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. നഗരത്തിലെ ജരിപട്ക മുസ്ലീം ഖബർസ്ഥാനിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചു. ഇന്നസെൻസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും, ജംഇയ്യത്ത്-ഇ-ഉലമ നാഗ്പൂര് ഖാരി സാബിറിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റുമായ ഡോ. അബ്ദുള് വാഹിദ് ഷെയ്ഖും ഇളയ സഹോദരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം സന്ദർശിച്ചു.
സ്ഫോടനങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുള്ള വാദം തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള് നേരത്തെ വാദിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ 21 ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ 1,486-ാം ഖണ്ഡിക അൻസാരിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലത്ത് വച്ച് ഉറക്കെ വായിച്ചതായും താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വാദിച്ചിരുന്നതായും ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു.
'ബിഹാറിലെ മധുബാനിയിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ് അൻസാരി. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ കോഴിക്കട നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ പച്ചക്കറികൾ വിറ്റുമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റിയിരുന്നത്. എന്നിട്ടും, മഹാരാഷ്ട്ര എടിഎസ് (ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്) അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി. വ്യാജമായി കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി. തീവ്രവാദിയായി മുദ്രകുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതം തകർന്നു.' ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു.
16 വര്ഷത്തോളമാണ് അദ്ദേഹം ജയിലില് കിടന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുടുംബത്തിന് കളങ്കം സംഭവിച്ചു. എന്നാല് അപ്പോള് അദ്ദേഹത്തെ ആരും കേട്ടിരുന്നില്ല. അന്സാരിയുടെ മരണത്തിന് നാല് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കുറ്റവിമുക്തനായത്. വൈകി വന്ന വിധിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിഞ്ഞു. അൻസാരിയുടെ കുട്ടികൾ അച്ഛനില്ലാതെ വളർന്നു. ഇത്രയും നാള് കുടുംബം അപമാനത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചത്. വിധിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ തിരികെ നൽകാനോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വരുത്തിയ വേദന ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അൻസാരിയുടെ ശവകുടീരത്തിലെ ഒത്തുചേരലിനെ പ്രതിരോധമായാണ് ഷെയ്ഖ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒത്തുകൂടിയവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാര്ഥിച്ചു. അൻസാരിയുടെ കഥ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ല, മറിച്ച് എണ്ണമറ്റ നിരപരാധികളെ തീവ്രവാദികളായി മുദ്രകുത്തി, പതിറ്റാണ്ടുകളായി തടവിലാക്കിയവരുടെ കഥയാണ്. നീതി എത്തും മുമ്പ് ജയിലില് മരിച്ചവരും ഏറെയാണെന്നും ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു.
2006 ജൂലൈ 11 ന് പശ്ചിമ പാതയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിൽ നടന്ന ഏഴ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ 180 ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള തെളിവുകളും മൊഴികളും സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: അമേരിക്കന് ചുങ്കം; തമിഴ്നാടിന് 390 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതി നഷ്ടം, കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം