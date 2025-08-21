ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി ജസ്റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 21) നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. വരണാധികരിയായ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് മുമ്പാകെയാകും പത്രിക സമർപ്പിക്കുക. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നത് വഴി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി, ടിഡിപി, ബിആർഎസ് തുടങ്ങിയ കക്ഷികളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ആരാണ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി
1946 ജൂലൈ 8ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ജനിച്ചത്. 1971ൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ബാർ കൗൺസിലിൽ അഭിഭാഷകനായി ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്നു. 1988 - 1990 വരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു.
പിന്നീട് ആറ് മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധിക ഉപദേഷ്ടാവായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1995 മെയ് 2ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി. 2005 ഡിസംബർ 5ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി. 2007-2011 ജൂലൈ 8 വരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു.
2013 മാർച്ചിൽ ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ചുമതലയേറ്റു. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അദ്ദേഹം അംഗമാണ്.
ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ചത്. 2027 ഓഗസ്റ്റിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 67 പ്രകാരം ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തിയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയും.
കൂടാതെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 68(2) പ്രകാരം മരണം, രാജി, നീക്കം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പദവി വഹിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 66 അനുസരിച്ച് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇലക്ടറൽ കോളജിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
