ETV Bharat / bharat

ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജസ്‌റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും - SUDARSHAN REDDY FILES NOMINATION

ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായാണ് ജസ്‌റ്റിസ് ബി സുദർശൻ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നത്.

VICE PRESEDENT ELECTION 2025 VICE PRESIDENT NOMINATION JUSTICE P SUDARSHAN REDDY LATEST NATIONAL NEWS
Justice B Sudershan Reddy (sci.gov.in)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 9:02 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി ജസ്‌റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 21) നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. വരണാധികരിയായ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് മുമ്പാകെയാകും പത്രിക സമർപ്പിക്കുക. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഇന്നലെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നത് വഴി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി, ടിഡിപി, ബിആർഎസ് തുടങ്ങിയ കക്ഷികളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ആരാണ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി

1946 ജൂലൈ 8ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ജനിച്ചത്. 1971ൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ബാർ കൗൺസിലിൽ അഭിഭാഷകനായി ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്നു. 1988 - 1990 വരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിന്നീട് ആറ് മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധിക ഉപദേഷ്‌ടാവായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 1995 മെയ് 2ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്ഥിരം ജഡ്‌ജിയായി. 2005 ഡിസംബർ 5ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസായി. 2007-2011 ജൂലൈ 8 വരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയായിരുന്നു.

2013 മാർച്ചിൽ ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ചുമതലയേറ്റു. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അദ്ദേഹം അംഗമാണ്.

ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി ജഗ്‌ദീപ് ധൻകർ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ചത്. 2027 ഓഗസ്‌റ്റിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 67 പ്രകാരം ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തിയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 68(2) പ്രകാരം മരണം, രാജി, നീക്കം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പദവി വഹിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 66 അനുസരിച്ച് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇലക്‌ടറൽ കോളജിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

Also Read: നിങ്ങളുടെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു, പ്രായമാകുമ്പോള്‍ നടതള്ളരുതേ അവരെ; ചേര്‍ത്തുപിടിക്കണം, ഇന്ന് ലോക മുതിർന്ന പൗരരുടെ ദിനം

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി ജസ്‌റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 21) നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. വരണാധികരിയായ രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് മുമ്പാകെയാകും പത്രിക സമർപ്പിക്കുക. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഇന്നലെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നത് വഴി തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി, ടിഡിപി, ബിആർഎസ് തുടങ്ങിയ കക്ഷികളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ആരാണ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി

1946 ജൂലൈ 8ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ജനിച്ചത്. 1971ൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ബാർ കൗൺസിലിൽ അഭിഭാഷകനായി ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്നു. 1988 - 1990 വരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പിന്നീട് ആറ് മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധിക ഉപദേഷ്‌ടാവായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 1995 മെയ് 2ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്ഥിരം ജഡ്‌ജിയായി. 2005 ഡിസംബർ 5ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസായി. 2007-2011 ജൂലൈ 8 വരെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയായിരുന്നു.

2013 മാർച്ചിൽ ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ചുമതലയേറ്റു. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അദ്ദേഹം അംഗമാണ്.

ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി ജഗ്‌ദീപ് ധൻകർ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ചത്. 2027 ഓഗസ്‌റ്റിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 67 പ്രകാരം ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തിയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ആ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 68(2) പ്രകാരം മരണം, രാജി, നീക്കം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പദവി വഹിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 66 അനുസരിച്ച് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇലക്‌ടറൽ കോളജിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

Also Read: നിങ്ങളുടെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു, പ്രായമാകുമ്പോള്‍ നടതള്ളരുതേ അവരെ; ചേര്‍ത്തുപിടിക്കണം, ഇന്ന് ലോക മുതിർന്ന പൗരരുടെ ദിനം

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESEDENT ELECTION 2025VICE PRESIDENT NOMINATIONJUSTICE P SUDARSHAN REDDYLATEST NATIONAL NEWSSUDARSHAN REDDY FILES NOMINATION

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.