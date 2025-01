ETV Bharat / bharat

11 പേരുടെ എതിർപ്പോടെ വഖഫ് ബില്ലിന് ജെപിസി അംഗീകാരം; റിപ്പോർട്ട് സ്‌പീക്കർക്ക് കൈമാറും - JPC ADOPTS AMENDED WAQF BILL

Chairman of JPC on the Waqf Amendment Bill, Jagdambika Pal chairs the meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Wakf (Amendment) Bill, 2024 in New Delhi on Jan 24, 2025 ( IANS )