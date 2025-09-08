'ജനാധിപത്യ, മതേതര, ബഹുസ്വര ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ സംരക്ഷകരിൽ ഒരാളെ നഷ്ടമായി'; സംഘർഷൻ താക്കൂറിൻ്റെ വിയോഗത്തില് അനുശോചിച്ച് പ്രമുഖര്
ദി ടെലിഗ്രാഫിൽ 2023-ൽ എഡിറ്ററായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രത്തിൻ്റെ നാഷണൽ അഫയേഴ്സ് എഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സംഘർഷൻ താക്കൂര്.
Published : September 8, 2025 at 2:56 PM IST
കൊൽക്കത്ത: മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും ദി ടെലിഗ്രാഫ് പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററുമായ സംഘർഷൻ താക്കൂർ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 8) അന്തരിച്ചു. 63 വയസായിരുന്നു. പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ താക്കൂറിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും സത്യത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് നഷ്ടമാകുന്നതെന്ന് പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു.
പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു കരത്തുറ്റ ശബ്ദത്തെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. ഈ ദുഖസമയത്ത് പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടെനിന്ന് ഈ വിയോഗത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്നും പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Senior journalist and editor of The Telegraph newspaper, Sankarshan Thakur passed away today. He was 63.— Press Club of India (@PCITweets) September 8, 2025
We’ve lost a fearless voice in journalism.
His sharp political analysis and unwavering commitment to the truth will be deeply missed.
In this time of sorrow, the Press… pic.twitter.com/HzmrpXYlrQ
കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഘർഷൻ ഒരു മികച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞു. അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ച ദി ടെലിഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ സംഘർഷൻ താക്കൂർ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ബിഹാറിനെയും ജമ്മുകശ്മീർ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Sankarshan Thakur, editor of The Telegraph who has just passed away at a relatively young age, was a delightfully brilliant writer. He was a very incisive analyst of Indian politics and his numerous articles on Bihar as well as J&K established his reputation.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 8, 2025
Over the many…
ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ തിളങ്ങിനിന്ന നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ലിബറൽ, ജനാധിപത്യ, മതേതര, ബഹുസ്വര ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സംരക്ഷകരിൽ ഒരാളെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡിയും ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഘർഷൻ്റെ വിയോഗം പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Chief Minister Shri A. Revanth Reddy expressed deep shock and sorrow over the untimely demise of Telegraph editor and writer Mr. Sankarshan Thakur— Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 8, 2025
He stated that it is profoundly saddening to lose such a respected journalist at a young age. The Chief Minister described Mr.… pic.twitter.com/cjSL7paEUX
മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ രാജ്ദീപ് സർദേശായി സംഘർഷനെ 'യഥാർഥ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "വളരെ ദുഖകരമായ വാർത്ത. നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ, ബിഹാറിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരൻ, ടെലിഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ, യഥാർഥ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സംഘർഷൻ താക്കൂർ അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും വിജ്ഞാനം പകർന്നിരുന്നു. ഇത് തീരാത്ത നഷ്ടമാണ് സുഹൃത്തേ" - രാജ്ദീപ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Very sad news: one of our finest journalists, writer of very fine books on his beloved state of Bihar, editor Telegraph and a true newsman, Sankarshan Thakur @SankarshanT passed away. Will miss our chats where your sharp insights enriched my knowledge always my friend. RIP. pic.twitter.com/IZ5xhXa7NL— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 8, 2025
2023-ൽ എഡിറ്ററായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഘർഷൻ താക്കൂർ ദി ടെലിഗ്രാഫിൽ നാഷണൽ അഫയേഴ്സ് എഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 1984-ൽ 'സൺഡേ' മാസികയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമരംഗത്ത് തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിൽ സംഘർഷൻ താക്കൂർ ബിഹാറിലും കശ്മീരിലും സഞ്ചരിച്ച് വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
