'സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനം'; പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ നുണ പരിശോധന, നാർക്കോ അനാലിസിസ് എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള അപേക്ഷ തള്ളി കോടതി

പഹല്‍ഗാമില്‍ 26 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബഷീർ അഹമ്മദ് ജോത്താഡ്, പർവൈസ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കേസെടുത്തത്.

POLYGRAPH TEST PAHALGAM TERROR ATTACK JAMMU KASHMIR COURT NIA OVER PAHALGAM ATTACK
Security forces at the site of terror attack at Baisaran, Pahalgam in Jammu Kashmir (PTI)
ശ്രീനഗര്‍: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ രണ്ടുപേരുടെ നുണപരിശോധനയും നാര്‍ക്കോ അനാലിസിസും നടത്തണമെന്ന എൻഐഎയുടെ അപേക്ഷ ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ കോടതി തള്ളി. ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുമെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. ഏപ്രിൽ 22-ന് 26 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബഷീർ അഹമ്മദ് ജോത്താഡ്, പർവൈസ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കേസെടുത്തത്.

പ്രതികൾ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ രണ്ട് പരിശോധനകൾക്കും സമ്മതം നൽകിയതായി അന്വേഷണ ഏജന്‍സി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രതികള്‍ കോടതിയില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞു. "ഇന്ന് പ്രതികളായ രണ്ടുപേരെയും ഹാജരാക്കി. നുണ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ നാർക്കോ അനാലിസിസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ പ്രതികളായ ഇരുവരും തയ്യാറല്ലെന്ന് തുറന്ന കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്." ആറ് പേജുള്ള ഉത്തരവിൽ കോടതി പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റ് 29-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്ത് വന്നത്. എൻഐഎയുടെ മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരുവരുടെയും നുണ പരിശോധനയും നാർക്കോ അനാലിസിസും നടത്താൻ അനുമതി തേടി നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് എന്‍ഐഎയുടെ ആവശ്യം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി നിരസിച്ചത്.

ജോത്താഡും അഹമ്മദും പരിശോധനകൾക്ക് സ്വമേധയാ സമ്മതിച്ചുവെന്ന എൻ‌ഐ‌എയുടെ വാദങ്ങളെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഗൽ എയ്‌ഡ്‌സ് ഡിഫൻസ് കൗൺസില്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ സ്വമേധയാ ഉള്ള സമ്മത പ്രസ്‌താവന പരിഗണിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നാർക്കോ അനാലിസിസ്, നുണ പരിശോധന പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സ്വമേധയാ ഉള്ള നടത്തിപ്പ് ഭരണഘടനയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുമെന്നും എൻ‌ഐ‌എയുടെ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു.

നുണ പരിശോധന, നാർക്കോ അനാലിസിസ്, ബ്രെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്‌ടിവേഷൻ പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും കോടതി ഉത്തരവില്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അത്തരം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പ്രതിയുടെ സമ്മതത്തില്‍ മാത്രമെ നടത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളുവെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മാർഗ നിർദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്നു. പ്രതിയുടെ സമ്മതം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒപ്പം ആശുപത്രി പോലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയില്‍ അഭിഭാഷകരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമെ പരിശോധന നടത്താന്‍ പറ്റുകയുള്ളുവന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പഹൽഗാമില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയ മൂന്ന് ആയുധധാരികളായ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ ഹിൽ പാർക്കിലെ ഒരു സീസണൽ ഹട്ടില്‍ പ്രതികള്‍ താമസ സൗകര്യമൊരുക്കിയാതാണ് എൻ‌ഐ‌എ പറയുന്നത്. തീവ്രവാദികൾക്ക് ഭക്ഷണം, താമസം, ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണ എന്നിവയും പ്രതികള്‍ നല്‍കിയെന്ന് എന്‍ഐഎ വാദിക്കുന്നു.

"1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരം പർവൈസിനെയും ബഷീറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്". അറസ്റ്റിനുശേഷം എൻഐഎ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 28- ന് നടത്തിയൊരു ഓപ്പറേഷനില്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് തീവ്രവാദികളെയും സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു.

PAHALGAM TERROR ATTACKJAMMU KASHMIR COURTNIA OVER PAHALGAM ATTACKLATEST NEWS IN MALAYALAMJ K COURT DENIES POLYGRAPH TEST

