ETV Bharat / bharat

ജംഷഡ്‌പൂരിൽ പരിശീലന വിമാനം തകർന്ന് വീണു; പൈലറ്റുമാരെ കാണാനില്ല, തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം - Plane crash in Jamshedpur

The wreckage of the aircraft has been located in Barubera, Jijika Panchayat ( ETV Bharat )